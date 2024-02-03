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Somaspor, Fethiyespor maçıyla geçen haftaki yenilgiyi telafi etmek istiyor - Son Dakika
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Spor

Somaspor, Fethiyespor maçıyla geçen haftaki yenilgiyi telafi etmek istiyor

Somaspor, Fethiyespor maçıyla geçen haftaki yenilgiyi telafi etmek istiyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Somaspor, geçen hafta aldığı mağlubiyetin ardından Fethiyespor ile evinde karşılaşacak. Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, evlerinde galip gelerek geçen haftaki yenilgiyi telafi etmek istediklerini belirtirken, Fethiyespor'un tecrübeli çalıştırıcısı Selahaddin Dinçel ise alt sıralardan uzaklaşmak hedefinde olduklarını ifade etti.

03.02.2024 10:55
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SOMA,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda 24Erzincanspor'a 2-0 kaybedip Play-Off yarışında yara alan Somaspor yarın evinde Fethiyespor'la kozlarını paylaşacak. Soma Atatürk Stadı'nda Burak Akdağ'ın yöneteceği maç saat 14.00'te başlayacak. Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, "Evimizde kazanıp geçen haftaki yenilgiyi telafi etmek istiyoruz" dedi. Fethiyespor'un tecrübeli çalıştırıcısı Selahaddin Dinçel de, "Zorlu maça çıkacağız. Kazanıp alt sıralardan iyice uzaklaşmak hedefindeyiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Somaspor, Fethiyespor maçıyla geçen haftaki yenilgiyi telafi etmek istiyor - Son Dakika
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