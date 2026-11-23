Somaspor iç sahada 7 maçta galibiyet yüzü görmedi, 5 yenilgi ve 2 beraberlik aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Somaspor, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bu sezon Nazım Yavuz Stadı'nda çıktığı 7 karşılaşmada galibiyet yüzü görmedi. 5 yenilgi ve 2 beraberlik alan siyah-beyazlılar, 12 puanının 10'unu deplasmanlarda topladı.
2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve adaylarından Seza Çimento Elazığspor'a 4-1 mağlup olan Somaspor bu sezon evinde hiç maç kazanamadı. Nazım Yavuz Stadı'nda 7 maça çıkan siyah-beyazlılar, 5 yenilgi ve 2 beraberlik alabildi. Son Elazığspor maçını da iç sahada kaybeden Somaspor, taraftarı önünde henüz siftah yapamadı. Toplam 12 puan elde eden Somaspor 10 puanı deplasmanlarda aldı. Somaspor evinde 68 Aksaray Belediyespor ve Sebatspor'la berabere kaldı, Muşspor, Aliağa FK, Çorluspor 1947, Arnavutköy Belediyespor ve Elazığspor'a mağlup oldu. Somaspor bu hafta deplasmanda Şanlıurfaspor'la oynayacak.
Kaynak: DHA
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