Somaspor Isparta'ya Konuk Oluyor
Somaspor Isparta'ya Konuk Oluyor

Somaspor Isparta\'ya Konuk Oluyor
23.03.2026 12:15
Somaspor, Isparta 32 Spor ile prestij mücadelesi verirken, kaybedilen kaleci antrenörü üzüntüsü yaşıyor.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Adanaspor'u 5-0 yenerek hem rakibini küme düşüren hem de lige tutunmayı matematiksel olarak garantileyen Somaspor, yarın Isparta 32 Spor'un konuğu olacak. Isparta Atatürk Stadı'nda oynanacak 29'uncu hafta karşılaşması saat 16.00'da başlayacak. Ligde herhangi bir iddiası kalmayan ve son 6 maçında prestij mücadelesi verecek olan Somaspor, Play-Off hedefleyen rakibiyle ilk yarıda evinde 1-1 berabere kalmıştı. Ligde siyah-beyazlılar 26 puanla 15'inci sırada, yeşil-pembeliler ise 48 puanla 7'nci basamakta yer alıyor. Somaspor bu maçtan önce bayram tatilinde takımda kaleci antrenörü olarak görev yapan eski kalecilerden Süleyman Küçük'ün henüz 48 yaşında hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşamıştı.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
