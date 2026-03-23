Somaspor Isparta\'ya Konuk Oluyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Adanaspor'u 5-0 yenerek hem rakibini küme düşüren hem de lige tutunmayı matematiksel olarak garantileyen Somaspor, yarın Isparta 32 Spor'un konuğu olacak. Isparta Atatürk Stadı'nda oynanacak 29'uncu hafta karşılaşması saat 16.00'da başlayacak. Ligde herhangi bir iddiası kalmayan ve son 6 maçında prestij mücadelesi verecek olan Somaspor, Play-Off hedefleyen rakibiyle ilk yarıda evinde 1-1 berabere kalmıştı. Ligde siyah-beyazlılar 26 puanla 15'inci sırada, yeşil-pembeliler ise 48 puanla 7'nci basamakta yer alıyor. Somaspor bu maçtan önce bayram tatilinde takımda kaleci antrenörü olarak görev yapan eski kalecilerden Süleyman Küçük'ün henüz 48 yaşında hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşamıştı.