2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Isparta 32 Spor'a 2-1 kaybeden Somaspor yarın evinde Granny's Waffyes Kırklarelispor'la kozlarını paylaşacak. Soma Nazım Yavuz Stadı'ndaki mücadelenin başlama düdüğü saat 16.00'da çalacak. Ev sahibi Somaspor'da kırmızı kart cezalısı defans oyuncusu Yiğit Utku Gök, Kırklarelispor maçında forma giyemeyecek. Somaspor bu maç öncesi 26 puanla 15'inci zırada yer alırken, 30 puana sahip Kırklarelispor 14'üncü basamakta.
Son Dakika › Spor › Somaspor Kırklarelispor'u Ağırlıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?