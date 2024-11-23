Somaspor, Lider Aksarayspor'u Konuk Ediyor - Son Dakika
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Somaspor, Lider Aksarayspor'u Konuk Ediyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Somaspor, geçtiğimiz hafta Menemen FK'yı yenerek çıkış yakaladıktan sonra, yarın lider 68 Aksarayspor ile karşılaşacak. Teknik direktör Erman Güraçar, galibiyet beklediklerini ifade etti.

23.11.2024 10:51
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta zirve adaylarından Menemen Futbol Kulübü'nü deplasmanda 3-1 yenerek çıkışa geçen Somaspor yarın evinde 68 Aksarayspor'la karşılaşacak. Soma Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Burak Demirkıran düdük çalacak. Somaspor teknik direktörü Erman Güraçar, lider 68 Aksarayspor'un iyi bir takım olduğunu belirterek, "Geçen hafta üst sıralardaki Menemen FK'yı yendik. Bu hafta ise lideri konuk edeceğiz. Bu maçtan da galibiyet bekliyoruz, amacımız 2'de 2 yapmak" dedi.

Kaynak: DHA

Menemen, Güncel, Futbol, Spor, Soma, Son Dakika

Son Dakika Spor Somaspor, Lider Aksarayspor'u Konuk Ediyor - Son Dakika

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