Somaspor, Lider Aksarayspor'u Konuk Ediyor

Spor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta zirve adaylarından Menemen Futbol Kulübü'nü deplasmanda 3-1 yenerek çıkışa geçen Somaspor yarın evinde 68 Aksarayspor'la karşılaşacak. Soma Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Burak Demirkıran düdük çalacak. Somaspor teknik direktörü Erman Güraçar, lider 68 Aksarayspor'un iyi bir takım olduğunu belirterek, "Geçen hafta üst sıralardaki Menemen FK'yı yendik. Bu hafta ise lideri konuk edeceğiz. Bu maçtan da galibiyet bekliyoruz, amacımız 2'de 2 yapmak" dedi.