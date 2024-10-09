Somaspor, Nazillispor'u 5-1 Mağlup Ederek Turu Geçti

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ZİRAAT Türkiye Kupası 2'nci Turu'nda Nazillispor'u deplasmanda 5-1 mağlup eden Somaspor adını üst tura yazdıran taraf oldu.

Nazilli İlçe Stadı'nda TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta birbirlerine rakip olan iki takımı karşı karşıya getiren maçta konuk ekibin gollerini 8'inci dakikada Rahmi Anıl, 61'inci dakikada penaltıdan ve 72'nci dakikada Erkan Şentürk ile 86 ve 89'uncu dakikalarda Kadir Karış attı.

Nazillispor bu gollere yalnız 33'üncü dakikada Miraç Furkan ile yanıt verebilince tur atlayan ekip Somaspor oldu.