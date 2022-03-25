Somaspor, Sarıyer sınavında - Son Dakika
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Somaspor, Sarıyer sınavında

25.03.2022 12:11
Somaspor, Sarıyer sınavında

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Afjet Afyonspor'a 4-1 yenilerek Play-Off yolunda darbe alan Somaspor, yarın evinde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Sarıyer'le karşı karşıya gelecek.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Afjet Afyonspor'a 4-1 yenilerek Play-Off yolunda darbe alan Somaspor, yarın evinde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Sarıyer'le karşı karşıya gelecek. Soma Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Ayberk Demirbaş düdük çalacak. Somaspor'da kart cezalısı orta saha Oğuzhan Yıldırım forma giyemeyecek. Teknik direktör Burhanettin Basatemür kazanıp yeniden çıkışa geçeceklerini dile getirdi.


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Kaynak: DHA

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