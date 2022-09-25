Somaspor seriye bağladı - Son Dakika
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Somaspor seriye bağladı

25.09.2022 11:35
Somaspor seriye bağladı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Esenler Erokspor'u 2-1 yenerek ilk galibiyetini alan Somaspor, Ankaraspor deplasmanında da rahat kazanarak seri başlattı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Esenler Erokspor'u 2-1 yenerek ilk galibiyetini alan Somaspor, Ankaraspor deplasmanında da rahat kazanarak seri başlattı.

Rakibini ikinci yarıda attığı gollerle 3-0 yenen Ege ekibinde Teknik Direktör Burhanettin Basatemür çıkışa geçtiklerini ve üst sıralara doğru tırmanacaklarını söyledi. İki haftadır çok doğru bir mücadele sergilediklerini anlatan Basatemür, "İlk 4 maçımızı kazanamadık ama asla umudumuzu kaybetmedik. Mücadeleden vazgeçmemiz söz konusu bile olamaz. Esenler Erokspor ve Ankaraspor galibiyetleri bize büyük moral aşıladı. Serimizi sürdüreceğimize inanıyorum" dedi.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Ankaraspor, Esenler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Somaspor seriye bağladı - Son Dakika

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