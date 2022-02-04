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Somaspor seriyi sürdürecek - Son Dakika

Somaspor seriyi sürdürecek

04.02.2022 10:40
Somaspor seriyi sürdürecek

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını kazanıp Play-Off potasına yaklaşan Somaspor yarın deplasmanda Ergene Velimeşespor'la kozlarını paylaşacak.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını kazanıp Play-Off potasına yaklaşan Somaspor yarın deplasmanda Ergene Velimeşespor'la kozlarını paylaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Abdullah Volkan Aydın görev yapacak.

Konuk ekip Somaspor'da kart cezalısı Onur Ulaş karşılaşmada forma giyemeyecek. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, Ergene Velimeşespor deplasmanından galibiyetle döneceklerine inandığını söyledi.


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Futbol Federasyonu, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Somaspor seriyi sürdürecek - Son Dakika Spor


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