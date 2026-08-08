Somaspor, Serkan Yola'yı Transfer Etti
Somaspor, Bornova'dan sol bek Serkan Yola ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
TFF Nesine 2. Lig ekiplerinden Somaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Manisa temsilcisi, Bornova Futbol Kulübü'nde forma giyen sol bek Serkan Yola ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Somaspor, savunmanın sol kanadına takviye yaptı. Siyah-beyazlı ekip, Bornova Futbol Kulübü oyuncusu Serkan Yola'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Bornova Futbol Kulübü'nden sol bek Serkan Yola ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Serkan Yola'ya şanlı formamız ile üstün başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Somaspor'un yeni transferi Serkan Yola'nın, önümüzdeki sezon siyah-beyazlı formayla mücadele edeceği bildirildi.
Son Dakika › Spor › Somaspor, Serkan Yola'yı Transfer Etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?