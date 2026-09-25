Somaspor Teknik Direktörü Çeneli, Ankaraspor deplasmanında iyi sonuç bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Somaspor Teknik Direktörü Çeneli, Ankaraspor deplasmanında iyi sonuç bekliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 4 puanla 9. sırada bulunan Somaspor, geçen hafta evinde Muşspor'a 3-1 yenilerek ilk yenilgisini aldı. Somaspor yarın saat 15.30'da Sincan'da Ankaraspor'a konuk olacak, teknik direktör Mahir Çeneli iyi sonuçla döneceklerine inandığını söyledi.

2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Muşspor'a 3-1 kaybedip ilk yenilgisini alan ve 4 puanla 9'uncu sırada yer alan Somaspor yarın Ankaraspor deplasmanında terleyecek. Sincan 15 Temmuz Milli Aralık Birlik Stadı'nda Talha Öztürk'ün yöneteceği karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Somaspor teknik direktörü Mahir Çeneli, Ankara'dan iyi bir sonuçla döneceklerine inandığını dile getirdi. Ankaraspor ise bu maç öncesi 1 galibiyet ve 2 yenilgi alarak 3 puan topladı

Kaynak: DHA
AnkarasporSincanSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Servis minibüsünün çarptığı Dolunay hayatını kaybetmişti Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı Servis minibüsünün çarptığı Dolunay hayatını kaybetmişti! Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Doğumuna 2 hafta kalmıştı Anne ile 3 yaşındaki kızı yan yana toprağa verildi Doğumuna 2 hafta kalmıştı! Anne ile 3 yaşındaki kızı yan yana toprağa verildi
İstanbul’da 6 narkotik operasyonu: Vale noktalarında uyuşturucu satışı çökertildi, 187 şüpheli yakalandı İstanbul'da 6 narkotik operasyonu: Vale noktalarında uyuşturucu satışı çökertildi, 187 şüpheli yakalandı
Şehrin göbeğinde polise el bombasıyla karşılık verdi, böyle yakalandı O anlar kamerada Şehrin göbeğinde polise el bombasıyla karşılık verdi, böyle yakalandı! O anlar kamerada
Barcelona’dan gözdağı gibi antrenman Tempo bir an olsun düşmedi Barcelona'dan gözdağı gibi antrenman! Tempo bir an olsun düşmedi
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
12:38
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek telsiz konuşması
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek telsiz konuşması
11:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Pepsi ve Coca Cola yöneticilerine zor soru
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pepsi ve Coca Cola yöneticilerine zor soru
10:44
5 yıldızlı otelde çalışanlardan 1 milyon dolarlık vurgun Kendilerine butik otel bile almışlar
5 yıldızlı otelde çalışanlardan 1 milyon dolarlık vurgun! Kendilerine butik otel bile almışlar
10:43
77 yaşındaki eşini parçalara ayırıp çöp kutularına atan kadına ağırlaştırılmış müebbet
77 yaşındaki eşini parçalara ayırıp çöp kutularına atan kadına ağırlaştırılmış müebbet
10:40
Netanyahu konuşurken salon boşaldı İsrail heyeti isim peşine düştü
Netanyahu konuşurken salon boşaldı! İsrail heyeti isim peşine düştü
10:26
Katılımevim ve Birevim’in Türkiye Emlak Katılım Bankası’na devri için gerekli başvurular yapıldı
Katılımevim ve Birevim'in Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devri için gerekli başvurular yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 13:05:19. #7.12#
SON DAKİKA: Somaspor Teknik Direktörü Çeneli, Ankaraspor deplasmanında iyi sonuç bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei