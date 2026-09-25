Somaspor Teknik Direktörü Çeneli, Ankaraspor deplasmanında iyi sonuç bekliyor

2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Muşspor'a 3-1 kaybedip ilk yenilgisini alan ve 4 puanla 9'uncu sırada yer alan Somaspor yarın Ankaraspor deplasmanında terleyecek. Sincan 15 Temmuz Milli Aralık Birlik Stadı'nda Talha Öztürk'ün yöneteceği karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Somaspor teknik direktörü Mahir Çeneli, Ankara'dan iyi bir sonuçla döneceklerine inandığını dile getirdi. Ankaraspor ise bu maç öncesi 1 galibiyet ve 2 yenilgi alarak 3 puan topladı