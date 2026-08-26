Somaspor, Zeki Mert Saki'yi Transfer Etti
Somaspor, Isparta 32 Spor'dan forvet Zeki Mert Saki'yi kadrosuna kattı. 22 yaşındaki oyuncu, sakatlıkların gölgesinde kaldı.
2'nci Lig ekiplerinden Somaspor transferde Isparta 32 Spor forması giyen forvet oyuncusu Zeki Mert Saki'yi kadrosuna kattı. Galatasaray altyapısında yetişen 22 yaşındaki futbolcu son 3 sezon Isparta ekibinin kadrosunda yer aldı. Kariyerinde U19 Milli Takımı'nda da görev yapan Zeki Mert son iki sezonda çapraz bağ sakatlığı nedeniyle 1 maça çıkabildi.
Kaynak: DHA
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