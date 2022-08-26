Akhisarspor'da Yusuf Cihat resmen gitti - Son Dakika
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Akhisarspor'da Yusuf Cihat resmen gitti

26.08.2022 13:06
Akhisarspor'da Yusuf Cihat resmen gitti

SON 3 sene içinde Süper Lig'den başlayıp 3 kez küme düşerek TFF 3'üncü Lig'e gerileyen Akhisarspor'da Yusuf Cihat Çelik de resmen takımdan ayrıldı.

SON 3 sene içinde Süper Lig'den başlayıp 3 kez küme düşerek TFF 3'üncü Lig'e gerileyen Akhisarspor'da Yusuf Cihat Çelik de resmen takımdan ayrıldı. Yaz dönemini yönetim krizleriyle geçiren yeşil-siyahlılarda takımdan ayrılan Bertuğ Bayar'ın Altınordu'ya, Mert Özyıldırım'ın Nazilli Belediyespor'a transferinin ardından geçen sezon 8 golle oynayan ofansif orta saha Yusuf Cihat Çelik de resmen Kocaelispor'un yolunu tuttu. Kocaeli'yle daha önce anlaşan gurbetçi orta saha, serbest kaldıktan sonra imzayı attı.

Kaleci Enes Kimia'nın antrenmanlara katılmadığı kulüpte daha önce kulüp bulmaları için izin verilen Halil Yeral, Gökmen Aydoğdu, Mert Efe Çölbeyi, Enes Tayfun, Yiğit Efe Düztaş, Yusuf Acer, Yavuz Serkan Özbakan ve Oğuzcan Keskin ise takımla çalışmalara tekrar başladı. Futbol direktörlüğü görevine getirilen takımın Süper Lig döneminden eski efsane futbolcularından Theofanis Gekas yönetiminde antrenmanlarını sürdüren kulüpte, transfer yasağının açılması için de girişim yapıldığı iddia edildi.


- Akhisar
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Cihat Çelik, Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Akhisarspor'da Yusuf Cihat resmen gitti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akhisarspor'da Yusuf Cihat resmen gitti - Son Dakika
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