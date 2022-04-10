Son dakika: 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun ilk etabını Calep Ewan kazandı - Son Dakika
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Son dakika: 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun ilk etabını Calep Ewan kazandı

10.04.2022 16:23
Son dakika: 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun ilk etabını Calep Ewan kazandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Bodrum-Kuşadası etabını Belçika'nın Lotto Soudal Takımı'ndan Avusturalyalı Caleb Evan 4 saat 38 dakikada 5 saniyelik derecesiyle kazandı.

57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Bodrum- Kuşadası etabını Belçika'nın Lotto Soudal Takımı'ndan Avusturalyalı Caleb Evan 4 saat 38 dakikada 5 saniyelik derecesiyle kazandı.

57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Bodrum-Kuşadası etabını Belçika'nın Lotto Soudal Takımı'ndan Avusturalyalı Caleb Evan elde etti. Alpecin Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen ikinci, Team Bike Exchange Jayco takımından Avustralyalı Kaden Groves üçüncü oldu. Kariyerinde Fransa Turu ve İtalya Turu'nda 5'er etap birinciliği olan Ewan, bu sonuçla Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'ndaki 3'üncü etap birinciliğini elde etti. En iyi sprinterin giydiği yeşil mayoyu da Caleb Ewan giymeye hak kazandı. Yarışın tırmanış liderinin giydiği kırmızı mayoyu ilk günden Nicoles Edet, Türkiye'nin güzellikleri mayosu olan beyaz mayoyu Sakarya Büyükşehir Belediyespor sporcusu Ukraynalı Vitaliy Buts giymeye hak kazandı. - AYDIN

Son dakika: 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun ilk etabını Calep Ewan kazandı
Son dakika: 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun ilk etabını Calep Ewan kazandı
Son dakika: 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun ilk etabını Calep Ewan kazandı
Son dakika: 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun ilk etabını Calep Ewan kazandı
Son dakika: 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun ilk etabını Calep Ewan kazandı
Son dakika: 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun ilk etabını Calep Ewan kazandı

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Kuşadası, Bisiklet, Türkiye, Belçika, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika: 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun ilk etabını Calep Ewan kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun ilk etabını Calep Ewan kazandı - Son Dakika
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