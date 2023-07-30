Son Dakika: A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası finalinde Katar'ı 3-2 yenerek şampiyon oldu - Son Dakika
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Son Dakika: A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası finalinde Katar'ı 3-2 yenerek şampiyon oldu

30.07.2023 21:23

Son dakika: A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası finalinde Katar'ı 3-2 yenerek şampiyon oldu. Böylece Filenin Efeleri, 2024 Voleybol Milletler Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Cup final maçında Katar'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu ve 2024 Voleybol Milletler Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

MUTLU SONA ULAŞTILAR

Katar'ın ev sahipliğinde Doha'da düzenlenen Challenger Kupası'nda Filenin Efeleri, finalde Katar'ı 13-25, 25-21, 18-25, 25-22 ve 9-15'lik 'lik setlerle 3-2 yenerek mutlu sona ulaştı. Galibiyet sayısının ardından ay-yıldızlı oyuncular salondaki taraftarlarla büyük bir sevinç yaşadı.

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voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası finalinde Katar'ı 3-2 yenerek şampiyon oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası finalinde Katar'ı 3-2 yenerek şampiyon oldu - Son Dakika
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