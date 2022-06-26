Son dakika: Akdeniz Oyunları'ndaki ilk altın madalyayı Eray Şamdan kazandı - Son Dakika
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Son dakika: Akdeniz Oyunları'ndaki ilk altın madalyayı Eray Şamdan kazandı

26.06.2022 21:16
Son dakika: Akdeniz Oyunları'ndaki ilk altın madalyayı Eray Şamdan kazandı

Son dakika gelişmesine göre 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda 60 kiloda ülkemizi temsil eden milli karateci Eray Şamdan, finalde Ala Salmi'yi 5-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

19'uncu Akdeniz Oyunları'nda 60 kiloda ülkemizi temsil eden milli karateci Eray Şamdan, finalde Ala Salmi'yi 5-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Cezayir'de düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda milli karateci Eray Şamdan, Türkiye'ye ilk madalyayı kazandırdı. 19'uncu Akdeniz Oyunları erkekler karate 60 kiloda Eray Şamdan, finalde Cezayir'den Ala Salmi'yi 5-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.


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Cezayir'de ilk altın madalya geldi! Eray Şamdan finalde rakibine göz açtırmadı Cezayir'de ilk altın madalya geldi! Eray Şamdan finalde rakibine göz açtırmadı Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli karateci Eray Şamdan, erkekler kumite 60 kiloda altın madalya kazandı. Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli karateci Eray Şamdan, erkekler kumite 60 kiloda altın madalya kazandı.
Kaynak: DHA

Akdeniz Oyunları, Eray Şamdan, Cezayir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika: Akdeniz Oyunları'ndaki ilk altın madalyayı Eray Şamdan kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: Akdeniz Oyunları'ndaki ilk altın madalyayı Eray Şamdan kazandı - Son Dakika
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