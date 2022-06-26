19'uncu Akdeniz Oyunları'nda 60 kiloda ülkemizi temsil eden milli karateci Eray Şamdan, finalde Ala Salmi'yi 5-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: DHA

Akdeniz Oyunları, Eray Şamdan, Cezayir, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Son dakika: Akdeniz Oyunları'ndaki ilk altın madalyayı Eray Şamdan kazandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.