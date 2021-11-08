ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Aliağa Petkimspor, ABD'li Daniel Hamilton'la anlaştı.

Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, NBA Yaz Ligi'nde Denver Nuggets forması giyen 1995 doğumlu kısa forvet Hamilton, bu sezon Aliağa Petkimspor forması giyeceği belirtildi.

Daha önce Porto Riko Ligi'nde de mücadele eden Hamilton, 2020-2021 sezonunda bir süre Frutti Extra Bursaspor'da forma giydi.