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Son Dakika | Aliağa Petkimspor, Daniel Hamilton'u transfer etti - Son Dakika

Son Dakika | Aliağa Petkimspor, Daniel Hamilton'u transfer etti

08.11.2021 20:41
Son Dakika | Aliağa Petkimspor, Daniel Hamilton'u transfer etti

Son dakika spor haberi... ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Aliağa Petkimspor, ABD'li Daniel Hamilton'la anlaştı.

ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Aliağa Petkimspor, ABD'li Daniel Hamilton'la anlaştı.

Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, NBA Yaz Ligi'nde Denver Nuggets forması giyen 1995 doğumlu kısa forvet Hamilton, bu sezon Aliağa Petkimspor forması giyeceği belirtildi.

Daha önce Porto Riko Ligi'nde de mücadele eden Hamilton, 2020-2021 sezonunda bir süre Frutti Extra Bursaspor'da forma giydi.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Spor Toto Süper Lig, basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son Dakika | Aliağa Petkimspor, Daniel Hamilton'u transfer etti - Son Dakika Spor


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