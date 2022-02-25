Son dakika! Ampute Milli Futbol Takımı, kendi evinde Dünya Kupası'nı kazanmak istiyor - Son Dakika

Antalya'da kampa giren Ampute Milli Futbol Takımı'nın hedefi, Türkiye'nin ev sahipliğinde 1-10 Ekim'de düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nı kazanmak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, AA muhabirine açıklamasında, 24 ülkenin katılacağı Ampute Futbol Dünya Kupası'na İstanbul'da ev sahipliği yapacaklarını hatırlattı.

Türkiye olarak ampute futbolda dünyanın en büyük ligi olduklarını belirten Ergezen, "Lige verilen arada Ampute Milli Futbol Takımımız, Antalya'da kampa girdi. 8 kamp planlıyoruz. Dünya Kupası öncesinde değişik illerde milletimizle kucaklaşacağız. Milletimizle daha çok kaynaşıp daha çok birleşerek yol yürüyeceğiz. Geçmişte Avrupa şampiyonluğu, dünya ikinciliğimiz var. Artık dünya şampiyonu olmak istiyoruz. En büyük hedefimiz dünya şampiyonu olmak." diye konuştu.

Ergezen, her engelli bireyin engel derecesine göre mutlaka bir spor branşına yönelmesi gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine verdiği talimat doğrultusunda "Engelsiz spor" sloganı ile herkese ulaşmaya çalışacaklarını aktaran Ergezen, "Kulüp ve sporcularımızın sayılarını artıracağız. Var olan sporcularımızın da daha iyi olmaları için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak da 2022'nin kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Birlik ve beraberlik içerisinde olduklarını anlatan Çakmak, şunları kaydetti:

"Kardeşlerimizin bizlere aşılamış olduğu en önemli şey, istek, arzu, heyecan ve coşku. Bunlarla çıktığımız yolda ev sahibi olduğumuz Dünya Kupası'nda 24 ülkeyi en iyi şekilde ağırlayacağız. Amacımız burada Dünya Kupası'nı almak. Daha önce bu takımın kaptanıyken de ilk hoca olduğumda da kendime 'Bu, işin fragmanı, asıl film sonradan' demiştim. Federasyon başkanımızla birlikte daha vizyonel ve konseptli bir şampiyona hazırlıkları var. Hazırlıkları tamamladıktan sonra sahada iş bize düşüyor. Sorumluluğumuzu biliyoruz."

Milli futbolcu Serkan Dereli ise ampute futbola 11 yaşında başladığını ifade etti.

Yaklaşık 10 yıldır milli takım forması giydiğine dikkati çeken 25 yaşındaki oyuncu, "Bu kadronun içerisinde olmak çok güzel bir duygu. Türk bayrağını temsil etmek çok güzel. İnsan milli formayı giyip sahaya çıktığında çok mutlu oluyor." diye konuştu.