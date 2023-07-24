Beşiktaş'ın Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu muhtemel rakipleri belli oldu! Neftçi Bakü-Zeljeznicar maçının galibiyle karşılaşacak - Son Dakika
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Beşiktaş'ın Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu muhtemel rakipleri belli oldu! Neftçi Bakü-Zeljeznicar maçının galibiyle karşılaşacak

24.07.2023 15:42

Son dakika: Beşiktaş, turu geçmesi halinde Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Neftçi Bakü-Zeljeznicar eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

Temsilcimiz Beşiktaş, turu geçmesi halinde Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Neftçi Bakü-Zeljeznicar eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.

RAKİP ZELJEZNICAR-NEFTÇİ BAKÜ GALİBİ OLACAK

Beşiktaş'ın Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Tirana'yı elemesi durumunda 3. eleme turundaki rakibi Zeljeznicar - Neftçi Bakü karşılaşmasının galibi olacak.

3. ÖN ELEME TURU AĞUSTOS'TA

UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu maçları 26-27 Temmuz, 2-3 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 3. eleme turlarında ise 10 Ağustos'ta ilk maç, 17 Ağustos'ta rövanş heyecanları olacak.

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Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu muhtemel rakipleri belli oldu! Neftçi Bakü-Zeljeznicar maçının galibiyle karşılaşacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu muhtemel rakipleri belli oldu! Neftçi Bakü-Zeljeznicar maçının galibiyle karşılaşacak - Son Dakika
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