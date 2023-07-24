Temsilcimiz Beşiktaş, turu geçmesi halinde Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Neftçi Bakü-Zeljeznicar eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.
Beşiktaş'ın Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Tirana'yı elemesi durumunda 3. eleme turundaki rakibi Zeljeznicar - Neftçi Bakü karşılaşmasının galibi olacak.
UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu maçları 26-27 Temmuz, 2-3 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 3. eleme turlarında ise 10 Ağustos'ta ilk maç, 17 Ağustos'ta rövanş heyecanları olacak.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ın Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu muhtemel rakipleri belli oldu! Neftçi Bakü-Zeljeznicar maçının galibiyle karşılaşacak - Son Dakika