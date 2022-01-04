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Son dakika... Develi Belediyespor'dan transfer - Son Dakika

Son dakika... Develi Belediyespor'dan transfer

04.01.2022 15:12
Son dakika... Develi Belediyespor'dan transfer

Gelen son dakika haberine göre Türkiye Voleybol Federasyonu Alparslan Endüstri Erkekler 1. Lig B Grubunda mücadele eden Develi Belediyespor, oyuncu eksikliği olan smaçör mevkiine Efeler Ligi takımlarından Solhanspor Kulübünde oynayan Smaçör Murat Karakaya'yı transfer etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Alparslan Endüstri Erkekler 1. Lig B Grubunda mücadele eden Develi Belediyespor, oyuncu eksikliği olan smaçör mevkiine Efeler Ligi takımlarından Solhanspor Kulübünde oynayan Smaçör Murat Karakaya'yı transfer etti.

Develi Belediyespor, şampiyonluk yolunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri temsilcisi son olarak Solhanspor'dan Murat Karakaya'yı renklerine bağlandı. Smaçör Murat Karakaya, " Transfer olduğum Develi Belediye Sporumuzun başarısı için elimden gelen mücadeleyi yapacağım. Oyuncu ve teknik ekibimizle birlikte inşallah Develi Belediyesporumuzu Efeler Ligi'ne çıkaracağız" dedi.

Develi Belediye Başkanı ve Kulüp Başkanı Mehmet Cabbar ise, " Smaçör mevkiine Murat Karakaya kardeşimizin gelmesiyle transferlerimizi sonuçlandırdık. İnşallah kazasız belasız bir sezon sonunda Develimizi Efeler Liginde görmeyi umut ediyorum. Yeni oyuncumuzun takımımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi. - KAYSERİ

Son dakika... Develi Belediyespor'dan transfer

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Murat Karakaya, Efeler Ligi, Transfer, Efeler, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika... Develi Belediyespor'dan transfer - Son Dakika Spor


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