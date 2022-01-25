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Son dakika! Diego Rossi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika

Son dakika! Diego Rossi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

25.01.2022 18:38
Son dakika! Diego Rossi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika haberler: Uruguay Futbol Federasyonu, Fenerbahçeli futbolcu Diego Rossi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Uruguay Futbol Federasyonu, Fenerbahçeli futbolcu Diego Rossi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Uruguay'ın 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri kapsamında oynayacağı Paraguay ve Venezuela maçları öncesinde yapılan rutin Covid-19 PCR testleri sonucunda, Fenerbahçeli futbolcu Diego Rossi'nin testinin pozitif sonuçlandığı duyuruldu.Uruguay Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Lucas Torreira ve Diego Rossi'nin testlerinin pozitif sonuçlandığı belirtildi.


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Futbol Federasyonu, Koronavirüs, Uruguay, Diego, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika! Diego Rossi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son dakika! Diego Rossi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika
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