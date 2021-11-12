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Son dakika! Eskrim turnuvası için İstanbul'a gelen Azerbaycanlı antrenör hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika! Eskrim turnuvası için İstanbul'a gelen Azerbaycanlı antrenör hayatını kaybetti

12.11.2021 21:32
Son dakika! Eskrim turnuvası için İstanbul'a gelen Azerbaycanlı antrenör hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Eskrim turnuvası için İstanbul'a gelen Azerbaycanlı antrenör Cahangir Safarov hayatını kaybetti.

Eskrim turnuvası için İstanbul'a gelen Azerbaycanlı antrenör Cahangir Safarov hayatını kaybetti.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamada, "İstanbul'da yarın başlayacak Yıldızlar Circuit Turnuvası için ülkemize gelen Azerbaycan Kılıç Milli Takım Antrenörü Cahangir Safarov havaalanında rahatsızlanarak hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika! Eskrim turnuvası için İstanbul'a gelen Azerbaycanlı antrenör hayatını kaybetti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son dakika! Eskrim turnuvası için İstanbul'a gelen Azerbaycanlı antrenör hayatını kaybetti - Son Dakika
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