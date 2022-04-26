Son dakika: ESOGÜ Havalı Silahlar Atıcılık Takımı'nın başarısı - Son Dakika
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Son dakika: ESOGÜ Havalı Silahlar Atıcılık Takımı'nın başarısı

26.04.2022 11:02
Son dakika: ESOGÜ Havalı Silahlar Atıcılık Takımı'nın başarısı

Son dakika haber... Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Havalı Silahlar Atıcılık Takımı Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Ünilig Atıcılık Müsabakası'na katıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Havalı Silahlar Atıcılık Takımı Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Ünilig Atıcılık Müsabakası'na katıldı.

ESOGÜ Havalı Silahlar Atıcılık Takımı, 22-24 Nisan 2022 tarihlerinde Sakarya Serdivan Spor Salonu Havalı Silahlar Atış Poligonu'nda düzenlenen Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Ünilig Atıcılık Müsabakası'na katıldı. Antrenör Doç. Dr. Hüseyin Gürbüz yönetimindeki takım yarışmalarda, tabanca ve tüfek branşlarında toplam 8 sporcu ile ESOGÜ'yü temsil etti. Nesrin Yatğın, Gizem Nur Sümer ve Ece Eren'den oluşan ESOGÜ Kadın Tüfek Takımı ise Büyük Kadınlar Havalı Tüfek Yarışması'nda takım üçüncülüğü kazandı. - ESKİŞEHİR

Son dakika: ESOGÜ Havalı Silahlar Atıcılık Takımı'nın başarısı
Son dakika: ESOGÜ Havalı Silahlar Atıcılık Takımı'nın başarısı

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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Atıcılık, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika: ESOGÜ Havalı Silahlar Atıcılık Takımı'nın başarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: ESOGÜ Havalı Silahlar Atıcılık Takımı'nın başarısı - Son Dakika
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