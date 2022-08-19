Fenerbahçe, 3 Temmuz döneminde yaşadığı zararlar sebebiyle İçişleri Bakanlığı'na dava açtı! - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe, 3 Temmuz döneminde yaşadığı zararlar sebebiyle İçişleri Bakanlığı'na dava açtı!

19.08.2022 18:05

Fenerbahçe, 3 Temmuz zamanındaki zararlar sebebiyle İçişleri Bakanlığı'na dava açıldığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulübün KAP'a yaptığı bildirimde, "Şirketimizin uğramış olduğu zararlar sebebiyle, T.C. İç İşleri Bakanlığı'na karşı 19.08.2022 tarihinde İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nin 2022/1797 Esas dosyası ile maddi ve manevi tazminat ile Fenerbahçe'ye itibarın iadesi talepli tam yargı davası açıldığını tüm kamuoyuna bildiririz." sözlerine yer verildi.

Fenerbahçe, 3 Temmuz dönemindeki zararlar nedeniyle İçişleri Bakanlığı'na maddi, manevi tazminat davası açıldığını duyurdu.

İTİBARIN İADESİ TALEPLİ YARGI DAVASI AÇILDI

Sarı-lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz tarafından, 3 Temmuz 2011 tarihinde başlayan ve devam eden kumpas soruşturması sırasında Savcılık ve emniyet mensuplarının ağır hizmet kusuru niteliğindeki idari işlem ve eylemleri sonucunda Şirketimizin uğramış olduğu zararlar sebebiyle, T.C. İç İşleri Bakanlığı'na karşı 19.08.2022 tarihinde İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nin 2022/1797 Esas dosyası ile maddi ve manevi tazminat ile Fenerbahçe'ye itibarın iadesi talepli tam yargı davası açıldığını tüm kamuoyuna bildiririz." ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR (1)
  • Emre Sivri: Yakında fb cumhuriyeti olarak suriyeye de girer bunlar koskoca develete dava acılıyor.yakında tayvan bizim de diyebilirler Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
500
Austria Wien, Altay Bayındır'a davul tokmağı fırlatılmasıyla ilgili özür diledi! Holigana ev ve stadyum yasağı uygulayacak Austria Wien, Altay Bayındır'a davul tokmağı fırlatılmasıyla ilgili özür diledi! Holigana ev ve stadyum yasağı uygulayacak Vincenzo Montella: 'Şu ana kadar iyi bir performans gösterdik' Vincenzo Montella: 'Şu ana kadar iyi bir performans gösterdik'

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, 3 Temmuz döneminde yaşadığı zararlar sebebiyle İçişleri Bakanlığı'na dava açtı! - Son Dakika


Son Dakika
18:40 İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in torunu asgari ücretle bahçelik yapıyor!
18:05 Fenerbahçe, 3 Temmuz döneminde yaşadığı zararlar sebebiyle İçişleri Bakanlığı'na dava açtı!
17:54 Austria Wien, Altay Bayındır'a davul tokmağı fırlatılmasıyla ilgili özür diledi! Holigana ev ve stadyum yasağı uygulayacak
17:48 Tayland'da kıyıya vuran cisim ceset sanıldı! İnceleme yapan polis gerçeği ortaya çıkardı
17:19 ABD'ye yerleşen Erdem Baş'ın ardından oyuncu Meltem Cumbul da Türkiye'den gidiyor!
17:18 Başkan Büyükekşi'nin basın toplantısındaki tepki çeken sözleri sonrası TFF'den açıklama yapıldı
17:12 Gözündeki lensi çıkarmadan uyuyan genç kız sabah gördükleri karşısında dehşete düştü! Ameliyat bile fayda etmedi
16:59 Motorine ikinci zam! Litresi 25 lirayı geçecek
16:59 Finlandiya Başbakan'ı Marin'i katıldığı partide bir erkeğin boynundan öptüğü anlar gün yüzüne çıktı
16:35 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Eden Hazard için harekete geçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 18:50:32. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, 3 Temmuz döneminde yaşadığı zararlar sebebiyle İçişleri Bakanlığı'na dava açtı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement