Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Önümüzdeki sezon camiayı çok iyi bilen bir Türk hocayla çalışmayı istiyoruz - Son Dakika
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Önümüzdeki sezon camiayı çok iyi bilen bir Türk hocayla çalışmayı istiyoruz

17.06.2023 15:52

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, olağan mali genel kurulda yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki sezon camiayı çok iyi bilen bir Türk hocayla çalışmayı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğuna kimin getirileceğine dair olağan mali genel kurulda büyük bir ipucu verdi.

"TÜRKİYE'Yİ BİLEN YABANCI HOCA 3'Ü GEÇMİYOR"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Camiayı bilecek, camianın evladı olacak, Samandıra'ya ruh aşılasın düşüncesi de var. Türkiye'yi bilen yabancı hoca 3'ü geçmiyor. Türkiye'yi bilen, burada yıllarca hocalık yapmış, bize uyabilecek hoca dediğiniz zaman 4'ü geçmiyor. Bir sürü isim atılıyor, siz olumsuz anlamda heyecanlandırılıyorsunuz." dedi.

"TÜRK HOCA İLE ÇALIŞACAĞIZ"

Koç açıklamasının devamında, "Sosyal medyada tepkiler yağıyor. Camiayı bilen, ruhu bilen 2 tane Türk hoca ortaya çıkıyor. İsim olarak söylemiyorum. Anlaşma olmadan hiçbir şey söylenemez. Camiayı iyi bilen bir Türk hoca ile çalışacağız." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (5)
  • Ahmet Toğuş: Yılmaz Vural oley?? Cevap Yaz 7 0 Yayından Kaldır
  • Vecdi Murat Soydan: Lütfen artık istifa et. Ligi bilmeyen sensin. Futboldan da anlamıyorsun. Taraftarı kahretmeye hakkın yok başkan. Cevap Yaz 13 3 Yayından Kaldır
  • haydar topçu: Abdullah avcı gelsin Cevap Yaz 7 19 Yayından Kaldır
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Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Önümüzdeki sezon camiayı çok iyi bilen bir Türk hocayla çalışmayı istiyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Önümüzdeki sezon camiayı çok iyi bilen bir Türk hocayla çalışmayı istiyoruz - Son Dakika
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