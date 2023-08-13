Son Dakika: Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i 4 yıllığına 15 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. - Son Dakika
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Son Dakika: Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i 4 yıllığına 15 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Son Güncelleme: 13.08.2023 21:20

Son dakika: Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i 4 yıllığına 15 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Süper Lig devi Fenerbahçe, Marsilya'dan transfer edilen yıldız futbolcu Cengiz Ünder'in maliyetini ve sözleşme detaylarını açıkladı.

15 MİLYON EURO 4 TAKSİT

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder'in transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Olympique de Marseille kulübüne toplam transfer bedeli olan 15.000.000 Avro 4 sene içerisinde ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından ödenecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız." denildi.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Marsilya'dan transfer edilen Cengiz Ünder, sarı-lacivertlilerde 4 sezon boyunca forma giyecek.

30 GOLE KATKI VERDİ

Marsilya'da performansıyla dikkat çeken Cengiz Ünder, Fransız ekibinde çıktığı 93 maçta 18 gol atarken, 12 de asist yaptı.

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Cengiz Ünder, Fenerbahçe, Marsilya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i 4 yıllığına 15 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i 4 yıllığına 15 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. - Son Dakika
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