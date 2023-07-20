Son Dakika: Fenerbahçe, Udinese'den 8.3 milyon euro bedelle transfer ettiği Rodrigo Becao ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. - Son Dakika
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Son Dakika: Fenerbahçe, Udinese'den 8.3 milyon euro bedelle transfer ettiği Rodrigo Becao ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

20.07.2023 20:37

Son dakika: Fenerbahçe, Udinese'den 8.3 milyon euro bedelle transfer ettiği Rodrigo Becao ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig devi Fenerbahçe Rodrigo Becao'nun maliyetini KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Rodrigo Nascimento França (Becao)'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Udinese Calcio kulübüne toplam transfer bedeli olan 8.312.500 Avro 3 sene içerisinde 5 eşit taksitle ödenecektir" ifadelerini kullanıldı.

"KUPA KAZANMAYA GELDİM"

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Rodrigo Becao, "Çok mutluyum. Fenerbahçe gibi büyük bir takıma imza attıktan sonra başka bir duygu hissetmeniz mümkün değil. Bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bu forma ile pek çok kupa kazanmayı umuyorum. Hedefim eve mümkün olduğunca fazla kupa götürmek istiyorum. Fenerbahçe taraftarı, burada olduğum için mutluyum. Sizleri stadyumda görmek istiyorum. Doldurun stadyumu sizler fark yaratıyorsunuz" dedi.

Son Dakika: Fenerbahçe, Udinese'den transfer ettiği Becao'yu resmen açıkladı

3 GOLE DİREKT KATKI SAĞLADI

Yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon ligde 28 maça çıktı. Söz konusu maçlarda 2 gol, 1 asist üreten aşrılı savunmacı, Avrupa kariyerinde CSKA Moskova ve Udinese'de forma giydi.

Son Dakika: Fenerbahçe, Udinese'den transfer ettiği Becao'yu resmen açıkladı
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Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Fenerbahçe, Udinese'den 8.3 milyon euro bedelle transfer ettiği Rodrigo Becao ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. - Son Dakika


Son Dakika
20:28 Son Dakika: Fenerbahçe, Udinese'den 8.3 milyon euro bedelle transfer ettiği Rodrigo Becao ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
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SON DAKİKA: Son Dakika: Fenerbahçe, Udinese'den 8.3 milyon euro bedelle transfer ettiği Rodrigo Becao ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. - Son Dakika
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