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Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas, taraftarı havalara uçuracak müjdeyi verdi! Eric Pulgar resmen Galatasaray'da - Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas, taraftarı havalara uçuracak müjdeyi verdi! Eric Pulgar resmen Galatasaray'da

02.02.2022 13:13

Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas taraftarın ne zamandır beklediği iyi haberi nihayet verdi. Elmas, Eric Pulgar'ın resmen Galatasaray'da olduğunu duyurdu.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, GS TV'de kulübün transfer stratejisiyle ilgili açıklamalar yaptı. Elmas, Gomis ve Pena dışında Eric Pulgar transferinin de bittiğini ifade etti.

İşte Burak Elmas'ın açıklamaları:

"ÜCRET ÖDEMEDİK"

"Transfer döneminde verilmesi gereken önemli kararlar oluyor. Mevcut bir yabancı hakkı var. Seneye 12 olacak. Luis Campos ve Domenec Torrent ile gece, gündüz toplantı yaptık. Galatasaray'ın ligde kabul edemeyeceği sıradayız. Katkı için takviyeler yapmak istiyoruz Pena'yı bedelsiz kiraladık. Herhangi bir ücret ödemedik. Pulgar'ı da yine bedelsiz olarak sezon sonuna kadar kiraladık.

Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas bombayı patlattı! Eric Pulgar resmen Galatasaray'da

PAS USTASI

Fiorentina'dan kiralanan Şilili orta hakkında yapılan yorumlar hayli iyi. 1.87'lik orta sahaya "Pas sanatçısı" diye sesleniyorlar. Galatasaray'daki kesici ve mücadeleci orta sahaların aksine Pulgar, çok farklı bir oyuncu.Şilili yıldız pas istasyonunun yöneticisi olacak.

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Son Dakika Spor Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas, taraftarı havalara uçuracak müjdeyi verdi! Eric Pulgar resmen Galatasaray'da - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas, taraftarı havalara uçuracak müjdeyi verdi! Eric Pulgar resmen Galatasaray'da - Son Dakika
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