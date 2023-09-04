Son dakika: Galatasaray, Davinson Sanchez ve kulübü Tottenham ile transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi.

Transferin hızlı takımlarından Galatasaray,Tanguy Ndombele'nin ardından Davinson Sanchez transferi için de görüşmelere başlandığını açıkladı.
Galatasaray, KAP: "Profesyonel futbolcu Davinson Sanchez Mina'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Tottenham Hotspur Football & Athletic Company Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
Sarı-kırmızılılar, Davinson Sanchez için Tottenham'a 9 milyon euro bonservis ödeyecek. Bu bonservis 6 taksitte İngiliz ekibine ödenecek. Sanchez'in, 2017'den bu yana formasını giydiği Tottenham'la olan mukavelesi bu sezonun sonunda bitecekti. Kolombiyalı stoper, geçen sezon 24 maçta İngiliz takımının formasını giydi ve 1231 dakika sahada kaldı.
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