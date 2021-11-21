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Son Dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu! Yaşar Kemal Uğurlu görevli olacak - Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu! Yaşar Kemal Uğurlu görevli olacak

21.11.2021 11:24

Son dakika: Süper Lig'in 13. haftasında bu akşam saat 19.00'da oynanacak Galatasaray ile Fenerbahçe derbisinde VAR hakemi olarak Yaşar Kemal Uğurlu görevli olacak.

Süper Lig'in 13. haftasında bu akşam saat 19.00'da NEF Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde VAR hakemi olarak Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.

AVAR OLARAK CEYLAN VE ERSOY

Derbide AVAR olarak ise Hakan Ceylan ve Kerem Ersoy görev yapacak.

MAÇIN HAKEMİ HALİL UMUT MELER

Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasını Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımıcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Erkan Özdamar olacak.

Son Dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu! Yaşar Kemal Uğurlu görevli olacak

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Son Dakika Spor Son Dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu! Yaşar Kemal Uğurlu görevli olacak - Son Dakika Spor


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