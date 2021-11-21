Süper Lig'in 13. haftasında bu akşam saat 19.00'da NEF Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde VAR hakemi olarak Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.
Derbide AVAR olarak ise Hakan Ceylan ve Kerem Ersoy görev yapacak.
Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasını Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımıcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Erkan Özdamar olacak.
Son Dakika › Spor › Son Dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu! Yaşar Kemal Uğurlu görevli olacak - Son Dakika Spor