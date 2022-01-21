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Son dakika: Galatasaray'ın unutulmaz başkanı: Selahattin Beyazıt - Son Dakika

Son dakika: Galatasaray'ın unutulmaz başkanı: Selahattin Beyazıt

21.01.2022 13:50
Son dakika: Galatasaray'ın unutulmaz başkanı: Selahattin Beyazıt

Son dakika spor haberi... Galatasaray, unutulmaz başkanlarından Selahattin Beyazıt döneminde Süper Lig'de 3 şampiyonluk yaşadı.

Galatasaray, unutulmaz başkanlarından Selahattin Beyazıt döneminde Süper Lig'de 3 şampiyonluk yaşadı.

Türkiye'nin en önemli sanayicilerinden olan Selahattin Beyazıt, 1931 yılında Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde dünyaya geldi.

Galatasaray Lisesi'nin ardından Cambridge Üniversitesi'nde okuyan ve uluslararası alanda başarılı ilişkilere sahip olan Beyazıt, metal, toprak, akaryakıt ve otomotiv sanayinde yatırımlarda bulundu.

Selahattin Beyazıt, Galatasaray Kulübünde 1969-1973 ve 1975-1979 yıllarında iki dönem başkanlık yaptı.

Üst üste 3 şampiyonluk

Galatasaray, Selahattin Beyazıt'ın ilk başkanlığı döneminde Süper Lig'de üst üste 3 kez şampiyonluk kazandı.

Sarı-kırmızılı takım, Beyazıt'ın teknik direktörlüğe getirdiği Brian Birch yönetiminde 1970-1971, 1971-1972 ve 1972-1973 sezonlarında ligde mutlu sona ulaştı.

Selahattin Beyazıt'ın başkanlığındaki Galatasaray, ayrıca ikişer kez Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve TSYD Kupası sahibi oldu.

Riva'daki araziyi kazandırdı

Selahattin Beyazıt, başkanlığı döneminde Galatasaray'a, kulübün en değerli gayrimenkullerinden olan Beykoz Riva'daki araziyi kazandırdı.

Beyazıt'ın 1977 yılında 1 milyon lira civarında bir bedelle aldığı 1 milyon 175 bin metrekarelik arazi, son dönemde ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılı kulübün kurtuluş reçetesi olarak değerlendiriliyor.

Bilderberg temsilciliği yaptı

Selahattin Beyazıt, yılda bir kez dünya genelinde siyaset, iş, finans ve basın yayın gibi alanlardaki en etkili kişileri bir araya getiren Bilderberg Grubu'nun Türkiye temsilciliğini yaptı.

Uzun süre bu görevde bulunan Beyazıt, ayrıca Beyazıt Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı, Shell Petrol Türkiye Temsilciliği ve Türk Pirelli AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı da yaptı.

Galatasaray Üniversitesi'nin iki yakası arasındaki bağlantıyı sağlayan alt geçide Selahattin Beyazıt'ın adı verildi.

Beyazıt, 91 yaşında hayatını kaybetti.

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Spor Toto Süper Lig, Selahattin Beyazıt, Galatasaray, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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