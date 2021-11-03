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Son Dakika: Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı kapasite sınırlandırması olmadan oynanacak - Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı kapasite sınırlandırması olmadan oynanacak

03.11.2021 19:21

Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçında herhangi bir seyirci kapasite kısıtlaması yapılmayacağını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, TFF'nin seyirci kısıtlamasını kaldırmamasına rağmen bu kararı alırken herhangi bir seyirci kısıtlamasının olmayacağını resmi siteden taraftarlarına ilan etti.

Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçını tam kapasite seyirci ile oynama başvurusu reddedilmişti. Sarı kırmızılılar ise Lokomotiv Moskova maçının tam kapasite oynanacağını açıkladı.

TFF, GALATASARAY'IN BAŞVURUSUNU REDDETMİŞTİ

Galatasaray'ın yaptığı açıklama şöyle:

"4 Kasım Perşembe akşamı oynanacak Lokomotiv Moskova maçı için, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'na yüzde yüz kapasite ile seyirci alımına yönelik yapmış olduğumuz başvuru TFF tarafından reddedilmiştir. Oysa, TFF tarafından daha önce alınan ve kamuoyuna açıklanan kararla, 9 Kasım 2021'den itibaren ülkemizde oynanacak tüm maçlarda yüzde yüz seyirci kapasitesi geçerli olacaktır.

"TARAFTARIMIZLA BULUŞMAYI HEYECANLA BEKLİYORUZ"

Kulübümüzce alınan karar gereği, 4 Kasım Perşembe 20.45'te Lokomotiv Moskova ile UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda oynayacağımız müsabakada, herhangi bir seyirci kapasite kısıtlamasına gidilmeyecektir. Uzun bir aradan sonra, Büyük Galatasaray taraftarının güçlü desteğini hissedeceğimiz bu müsabakada buluşmayı heyecanla bekliyoruz."

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Son Dakika Spor Son Dakika: Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı kapasite sınırlandırması olmadan oynanacak - Son Dakika Spor


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