Son Dakika: Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı kapasite sınırlandırması olmadan oynanacak

Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçını tam kapasite seyirci ile oynama başvurusu reddedilmişti. Sarı kırmızılılar ise Lokomotiv Moskova maçının tam kapasite oynanacağını açıkladı.

TFF, GALATASARAY'IN BAŞVURUSUNU REDDETMİŞTİ

Galatasaray'ın yaptığı açıklama şöyle:

"4 Kasım Perşembe akşamı oynanacak Lokomotiv Moskova maçı için, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'na yüzde yüz kapasite ile seyirci alımına yönelik yapmış olduğumuz başvuru TFF tarafından reddedilmiştir. Oysa, TFF tarafından daha önce alınan ve kamuoyuna açıklanan kararla, 9 Kasım 2021'den itibaren ülkemizde oynanacak tüm maçlarda yüzde yüz seyirci kapasitesi geçerli olacaktır.

"TARAFTARIMIZLA BULUŞMAYI HEYECANLA BEKLİYORUZ"

Kulübümüzce alınan karar gereği, 4 Kasım Perşembe 20.45'te Lokomotiv Moskova ile UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda oynayacağımız müsabakada, herhangi bir seyirci kapasite kısıtlamasına gidilmeyecektir. Uzun bir aradan sonra, Büyük Galatasaray taraftarının güçlü desteğini hissedeceğimiz bu müsabakada buluşmayı heyecanla bekliyoruz."