Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımının Amerikalı oyun kurucu Isaiah Canaan'i tansfer ettiği duyruldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Nef, Amerikalı oyun kurucu Isaiah Canaan ile anlaşmaya vardı. Kariyeri boyunca 6 farklı NBA takımında forma giyen ve son olarak Rusya'nın Unics Kazan takımında yer alan Isaiah Canaan kendisini sarı- kırmızı renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı. Canaan'ı 2021-2022 sezonu sonuna kadar kulübümüze bağlayan transfer, son yapılan olağan genel kurulumuzdan bütçe onayı çıkmaması nedeniyle sponsor desteği ile gerçekleşmiştir." denildi.

Canaan profesyonel kariyeri boyunca, Murray State University, Houston Rockets, Rio Grande Valley, Philadelphia 76ers, Chicago Bulls, Phoenix Suns, Minnesota Timberwolves, Milwaukee Bucks, Shandong Golden Stars, Stockton Kings ve Unics Kazan takımlarında forma giydi.