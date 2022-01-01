Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, 2021 yılında katıldıkları ulusal ve uluslararası müsabakalarda 31 altın, 36 gümüş ve 39 bronz olmak üzere 106 madalya kazandı.

Gaziemir Belediyesi, Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altında hem çocukların hem de yetişkinlerin kaliteli ve sağlıklı zaman geçirebilmeleri için 12 farklı branşta spor kursları düzenliyor. Belediyenin kursları sayesinde sporla tanışan çocuklar, eğitmenlerin yönlendirmesiyle yeteneklerine en uygun dalda kendini geliştiriyor. Profesyonel spor hocalarından, ilgi duydukları spor dalında temelden başlayarak eğitim alan, sportif becerilerini geliştiren çocuklar ve gençler katıldıkları spor müsabakalarında birçok dereceye imza atıyor. Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün yeşil beyazlı formasıyla ve milli takımla birlikte turnuvalara katılan sporcular 2021 yılında 31 altın, 36 gümüş ve 39 bronz olmak üzere 106 madalya kazandı.

Taekwondonun yıldızları

Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda ter döken Gaziemir Belediyesi'nin Taekwondo Antrenörü Volkan Yalçınkaya, şampiyon oldu. Kariyerinde dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Yalçınkaya, Portekiz'de yapılan Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda da Avrupa üçüncüsü oldu. Yalçınkaya, Türkiye Taekwondo Milli Takımı'yla birlikte uluslararası arenada yeni şampiyonluklara imza atmayı hedefliyor.

Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda 3'lü senkron takımı olarak mücadele veren belediye sporcuları Ufuk Berk Bayraktar, Dağhan Berberler ve Hüseyin Emre Şıvgınkıran poomsae kategorisi senkron yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldu. Vatan Şekerci ile Damla Şıvgınkıran'ın yer aldığı pair takımı da Türkiye 3.sü oldu. Turnuvada ter döken belediye sporcuları, aldıkları bu dereceyle milli takımdaki yerlerini sağlamlaştırdı. Milli sporcular, uluslararası organizasyonlarda ay-yıldızlı formayla Türkiye'yi temsil edecek.

Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde İzmir'i temsil eden tek kadın atletizm takımı olan Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Atletizm Takımı, ligi altıncı sırada tamamladı. Belediye takımı yeni sezonda da aynı ligde mücadele etmeye hak kazandı. Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Atletizm Takımı, 2021-2022 sezonunda da ligde İzmir'i temsil eden tek takım olacak. Yeni sezonda hedef büyüten belediyenin kadın atletizm takımı, idmanlarını düzenli olarak sürdürüyor. Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Kros Takımı, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 86. Büyük Atatürk Koşusu'nda da Türkiye ikincisi oldu.

Pelin Çolak şampiyon oldu

Belediyenin tenis sporcusu Pelin Çolak, Göbeklitepe Büyükler Yaz Kupası'nda ve Iğdır Kayısı Kupası'nda tek kızlarda ikinci olurken, çift kızlarda ise birincilik kazandı. Çolak, U16 Tennis Europe Junior Cevansir Cup'ta çiftlerde şampiyon oldu.

Belediyenin güreş takımı da katıldıkları müsabakalarda birçok başarı elde etti. Belediye sporcuları diğer branşlarda da katıldıkları bölge ve il şampiyonalarından birçok dereceyle döndü.

Sporcularımız başarılarıyla gururumuz oldu

'Ben, sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yoldan yürüyerek, spor alanında önemli çalışmalara imza attıklarını ve düzenledikleri spor kurslarında şampiyon sporcular yetiştirdiklerini belirten Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, şunları söyledi:

"12 branşta, uzman antrenörler eşliğinde düzenlediğimiz spor kurslarımızda sporla tanışan çocuklar, eğitmenlerin yönlendirmesiyle yeteneklerine en uygun dalda kendini geliştiriyor. Profesyonel spor hocalarından ilgi duydukları spor dalında temelden başlayarak eğitim alan, sportif becerilerini geliştiren çocuklar ve gençler, sporda birçok başarıya imza atıyor. Antrenörlerimizin keşfettiği yetenekli sporcularımız, Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü formasıyla ve milli formayla katıldıkları turnuvalarda ulusal ve uluslararası dereceler kazanıyor. Sporcularımız elde ettikleri başarılarla göğsümüzü kabartıyor." - İZMİR