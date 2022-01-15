Son dakika: Haaland: Dortmund karar vermem için bana baskı yapıyor

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen Norveçli oyuncu Erling Haaland, Alman ekibinin gelecek sezon için karar vermesi konusunda kendisine baskı yaptığını açıkladı.

Almanya Bundesliga'nın 19'uncu haftasında Borussia Dortmund, konuk ettiği Freiburg'u 5-1 mağlup ederek maç fazlasıyla lider Bayern Münih ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Karşılaşmada 2 gol atarak bu sezon Bundesliga'da 15'inci golünü kaydeden Erling Haaland, mücadelenin ardından kulüpteki geleceğiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Borussia Dortmund yönetiminin kendisine baskı uyguladığını vurgulayan Haaland, "Kulübüme duyduğum saygıdan dolayı 6 aydır bir şey konuşmamayı tercih ettim. Ama kulüp, gelecek sezon için karar vermem konusunda bana baskı uygulamaya başladı. Benim yapmak istediğim tek şey, futbol oynamak. Geleceğimle ilgili bana baskı uyguluyorlar ve bu da benim kısa sürede karar vermek zorunda olduğum anlamına geliyor. Kararımı şimdi veremem çünkü çok fazla maçımızın olduğu zor bir periyoda girmiş durumdayız" dedi.