Son dakika haber | 20 yaş altı kadın milli güreşçiler Roma'da 2 altın, 2 gümüş madalya kazandı

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadın milli güreşçiler 2 altın, 2 gümüş madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 50 kiloda Şevval Çayır, Polonyalı Natalia Edyta Walczak'ı, 68 kiloda Nesrin Baş, Moldovalı Luciana Beda'yı yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

55 kiloda Tuba Demir, finalde Azerbaycanlı Elnura Mammadova'ya Ebru Dağbaşı da Ukraynalı Yuliia Leskovets'e yenilerek gümüş madalyada kaldı.

72 kiloda Nazar Batır finalde Ukraynalı İryna Zablotska ile 57 kiloda Melda Dernekçi, bronz madalya mücadelesinde Almanya'dan Marie Trayer ile 65 kiloda Derya Nur Karaduman, bronz madalya müsabakasında repesajdan gelecek Polonyalı Zofia Plowczyk ile Alman Chiara Julie Hırt karşılaşacak.

53 kiloda Emine Çakmak, repesajda İspanyol Carla Jaume Soler ile karşı karşıya gelecek. Çakmak, karşılaşmayı kazanırsa bronz madalya maçında Ukraynalı Nataliia Klivchutska'nın rakibi olacak.