Altay Başkanı Ekmekçioğlu: Kayode'nin golü ofsayt - Son Dakika
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Altay Başkanı Ekmekçioğlu: Kayode'nin golü ofsayt

20.03.2022 17:27
Altay Başkanı Ekmekçioğlu: Kayode'nin golü ofsayt

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a öne geçti maçta 2-1 mağlup olan ve kümede kalma yolunda yara alan Altay'da başkanı Özgür Ekmekçioğlu yazılı bir açıklama yaptı.

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a öne geçti maçta 2-1 mağlup olan ve kümede kalma yolunda yara alan Altay'da başkanı Özgür Ekmekçioğlu yazılı bir açıklama yaptı. Sivasspor maçının 80'inci dakikasında Kayode'nin attığı golün yüzde yüz ofsayt olduğunu vurgulayan Ekmekçioğlu, "VAR, herkesin gözüyle gördüğü bir şeye, elindeki yüksek teknolojiye rağmen nasıl hatalı bakabiliyor aklım almıyor" dedi.

"Çekilen ofsayt çizgisi bile VAR'ı yalanlıyor" vurgusu yapan Ekmekçioğlu, "Goutas topu kafayla arkaya indirdiği anda Kayode, İbrahim Öztürk'ün önünde ve net ofsayt pozisyonunda. Hakem bunu net görüp, kararını  veriyor ama VAR'dan Emre Malok devreye girip çizilen çizgiye rağmen golü verdiriyor" diye konuştu.

"Bu sezon 13 ayrı pozisyonda haklı olmamıza rağmen hakem ve VAR kararlarıyla gol yedik, aleyhimize penaltı verildi ve golümüz iptal edildi" diyen Atay Başkanı, "Bu maçta da VAR kararı yine aleyhimize çalıştı. Emre Malok'tan başka VAR'a gönderecek hakem mi yok? Biz, Büyük Altay geçmişine ve saygınlığına yakışır, saygı çerçevesinde açıklamalarla uyarılar yapmaya çalışırken artık bunun da bir yarar getirmediğini üzülerek görüyoruz" yorumu yaptı."HOCAMIZIN İSTİFA KARARI ANLIK VE DUYGUSAL"Ekmekçioğlu, teknik direktör Serkan Özbalta'nın istifa kararını "Anlık duygusal bir karar" olarak nitelendirerek, "Yönetim kurulumuz, teknik ekibimiz, futbolcularımız ve personelimiz olarak hepimiz zor şartlar altında mücadele veriyoruz. Mücadelemizi sonuna kadar sürdürmek ve Altay'ımızı sezon sonunda hedefimize ulaştırmak istiyoruz. Bu süreçte doğal olarak yıpranmalar olacak. Hocamız ile hafta boyunca yaptığımız görüşmelerde böyle bir yönelimi yoktu. İzmir'e dönüşte kendisiyle yeniden bir araya gelerek durumu değerlendireceğiz" dedi.

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Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay Başkanı Ekmekçioğlu: Kayode'nin golü ofsayt - Son Dakika


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