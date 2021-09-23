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Son dakika haber... Barcelona'ya transfer olan Emre'nin serbest kalma bedeli 400 milyon Euro - Son Dakika

Son dakika haber... Barcelona'ya transfer olan Emre'nin serbest kalma bedeli 400 milyon Euro

23.09.2021 20:47
Son dakika haber... Barcelona'ya transfer olan Emre'nin serbest kalma bedeli 400 milyon Euro, System.String[]

Son dakika haberler: Süper Lig ekibi Yukatel Kayserispor'dan 2 milyon Euro bonservisle Barcelona'ya transfer olan Emre Demir'in (17) yeni takımında serbest kalma bedeli 400 milyon Euro olarak açıklandı.

Süper Lig ekibi Yukatel Kayserispor'dan 2 milyon Euro bonservisle Barcelona'ya transfer olan Emre Demir'in (17) yeni takımında serbest kalma bedeli 400 milyon Euro olarak açıklandı.

2012 yılında henüz 8 yaşındayken Mersin 1'inci Amatör Küme takımlarından Kuvayi Milliye'nin alt yaş takımında oynayan ve dayalı döşeli evde oturma ile babasına iş garantisi karşılığında Kayserispor'a transfer olan Emre Demir, bu transferden 7 sene sonra 2019 yılında Süper Lig golünü sarı kırmızılı formayla attı. Emre o dönem attığı gol ile halen Süper Lig tarihinde gol atan en genç futbolcu unvanını koruyor. 2019 yılından bu zaman kadar A takımda yer alan Emre Demir, bugüne kadar oynadığı 29 lig maçında 3 gol atarken, 1 de asist yaptı. Kayserispor'un genç futbolcusu, bugün açıklanan transfer ile Barcelona'ya 2 milyon Euro bonservis karşılığında transfer oldu. Genç futbolcunun serbest kalma bedeli ise, 400 milyon Euro olarak belirlendi. Konuyla ilgili Barcelona resmi sayfasında yapılan açıklamada, "Emre Demir'le sözleşme imzalandı. Barcelona ve Kayserispor, Emre Demir'in 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmede 2 milyon Euro artı değişkenler karşılığında transferi için anlaşmaya vardı. Satın alma bedeli 400 milyon Euro olarak belirlenecek. Oyuncu, bu sezonun sonuna kadar Türkiye kulübünde kalacak ve ardından Barça B kurulumunun bir parçası olacak" ifadelerine yer verildi.

"GELECEĞİN BARÇA ADAMI"Emre Demir'in kariyeriyle ilgili de açıklama yapan kulüp şu ifadelere yer verdi: "15 Ocak 2004 Mersin'de (Türkiye) doğan Emre Demir, ön cephede her yerde oynayabilen yetenekli bir sol ayak hücum orta saha oyuncusu. Esasen bir oyun kurucu olmasına rağmen, savunma görevlerine yardım etmek için geri dönüyor. 1.75 m boyunda olan Demir, son çeyrekte yeteneklerini en iyi şekilde kullanmak için ağırlık merkezini kullanıyor. Kuvayi Milliyespor'da oyunu öğrendikten sonra, 2019 yazında Kayserispor ile Türkiye'deki ilk maçına çıktığında 15 yaşındaydı ve Süper Lig'in en genç golcüsü oldu. Geleceğin Barça adamı, Türk milli takımında çeşitli gençlik seviyelerinde forma giydi. Şimdi 17 yaşında olan Emre Demir, önümüzdeki yazdan itibaren Barça B'nin bir parçası olarak gelişimini ilerletmeden önce bu sezonun geri kalanını Kayserispor'da oynayacak."

Son dakika haber... Barcelona'ya transfer olan Emre'nin serbest kalma bedeli 400 milyon Euro
Son dakika haber... Barcelona'ya transfer olan Emre'nin serbest kalma bedeli 400 milyon Euro
Son dakika haber... Barcelona'ya transfer olan Emre'nin serbest kalma bedeli 400 milyon Euro
Son dakika haber... Barcelona'ya transfer olan Emre'nin serbest kalma bedeli 400 milyon Euro
Son dakika haber... Barcelona'ya transfer olan Emre'nin serbest kalma bedeli 400 milyon Euro

Kayserispor, Emre Demir, Barcelona, Euro, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haber... Barcelona'ya transfer olan Emre'nin serbest kalma bedeli 400 milyon Euro - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Barcelona'ya transfer olan Emre'nin serbest kalma bedeli 400 milyon Euro - Son Dakika
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