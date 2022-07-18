Son dakika haber! Bu turnuvada dostluk kazandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Bu turnuvada dostluk kazandı

18.07.2022 12:16
Son dakika haber! Bu turnuvada dostluk kazandı

Son dakika spor haberi: Derince Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü'nün düzenlediği Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası sona erdi.

Derince Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü'nün düzenlediği Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası sona erdi.

Derince Müftülüğü'nün ilçe genelinde açtığı Yaz Kur'an Kurslarında eğitim gören öğrenciler, kendileri için düzenlenen futbol turnuvasında mücadele etmenin heyecanını yaşadı. Derince Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü'nün öncülüğünde gerçekleşen turnuva, 18 kurs merkezinin katılımıyla gerçekleşti. Bahattin Çelik Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuva, dostça mücadeleye sahne oldu.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar'ın da takip ettiği turnuvanın final karşılaşmasında Medine Camii Kur'an Kursu ile Murat Evler Camii Kur'un Kursu takımları karşı karşıya geldi. Heyecana sahne olan maçı 4-1'lik skorla kazanan Medine Camii Kur'an Kursu, bu yılki turnuvayı şampiyonlukla noktalamayı başardı. Turnuvanın ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupaları verilirken, öğrenciler de madalya ile ödüllendirildi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

gençlik, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haber! Bu turnuvada dostluk kazandı - Son Dakika

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