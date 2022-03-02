Bülent Korkmaz: "Kazanma serisi yakalamamız lazım" - Son Dakika
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Bülent Korkmaz: "Kazanma serisi yakalamamız lazım"

02.03.2022 17:48

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 5 Mart Cumartesi günü sahasında GZT Giresunspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, kazanma serisi yakalamaları gerektiğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 5 Mart Cumartesi günü sahasında GZT Giresunspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, kazanma serisi yakalamaları gerektiğini söyledi.

Korkmaz, idman öncesi Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Galatasaray maçında belenmedik bir mağlubiyet aldıklarını belirtti.

Ligin en değerli haftalarını oynadıklarına işaret eden Korkmaz, "Her maç çok önemli. Kazanma serisi yakalamamız lazım. Oyuncularımız çok iyi çalışıyor. Taktik yöne çok önem veriyoruz. Yaptığımız taktik antrenmanları görsel olarak da izliyoruz. Bu, gelişimizi artırıyor. Güzel bir reaksiyon oluştu." ifadelerini kullandı.

"Taraftarımız her oyuncuya sahip çıksın"

Bülent Korkmaz, iç saha maçlarının önemine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Özellikle taraftarların bu dönemde takımlarına daha çok sahip çıkmaları lazım. Stadın doldurulması lazım. Stat dolmadan baskı atmosferi oluşmuyor. Her gittiğiniz deplasmanda hissediyorsunuz. Buraya gelen takımlar da bunu hissetmeli. Bizim oyuncularımıza da maç başından sonuna kadar destek olmalı. 11 maç var, 33 puan demek. Her alacağımız galibiyet bizim için önemli."

Takımdaki herkesin değerli olduğunun hissettirilmesi gerektiğinin altını çizen Korkmaz, "Taraftarımız her oyuncuya sahip çıksın. Ne olursa olsun, pas hatası yapsa bile sahip çıksınlar. Futbol böyle bir şey. Bütünlük içinde hareket edersek büyük bir enerji ve sinerji oluşturur. Taraftarın yapacağı, bütünlük içinde enerjiyi ortaya çıkarmaya yardım etmek olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Korkmaz, her maça galibiyet hedefiyle hazırlandıklarını kaydederek, "Her maçı kazanmak istiyoruz. Her maçı elbette kazanamayacağız ama özellikle iç saha maçlarını kazanmak istiyoruz. Kalan haftalar için bir hedef koymuyoruz. Amaç ligde kalmak. Zor mu, gerçekten zor, çok sıkıntılı bir dönem ama bu enerjimizle heyecanımızla bilgi birikimimizle inşallah bunu aşarız. Son haftaya kadar bu iş sürecek." diye konuştu.

Bülent Korkmaz: Kazanma serisi yakalamamız lazım
Bülent Korkmaz: Kazanma serisi yakalamamız lazım
Bülent Korkmaz: Kazanma serisi yakalamamız lazım
Bülent Korkmaz: Kazanma serisi yakalamamız lazım
Bülent Korkmaz: Kazanma serisi yakalamamız lazım
Bülent Korkmaz: Kazanma serisi yakalamamız lazım
Bülent Korkmaz: Kazanma serisi yakalamamız lazım
Bülent Korkmaz: Kazanma serisi yakalamamız lazım

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig, Bülent Korkmaz, Rizespor, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bülent Korkmaz: 'Kazanma serisi yakalamamız lazım' - Son Dakika


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