Üye Girişi
Son dakika haber! Engin Anlı: "10 kişiyle aldığımız bu galibiyet takımımızı ateşleyecektir" - Son Dakika

Son dakika haber! Engin Anlı: "10 kişiyle aldığımız bu galibiyet takımımızı ateşleyecektir"

21.02.2022 17:46
Son dakika haber! Engin Anlı: "10 kişiyle aldığımız bu galibiyet takımımızı ateşleyecektir"

Son dakika haberlerine göre Manisa Futbol Kulübü Başkan Vekili Engin Anlı, Ümraniyespor karşısında aldıkları 2-1'lik galibiyet ile ilgili "Şimdi psikolojik sıkıntıyı atlattık. 10 kişiyle aldığımız galibiyet takımı ateşleyecektir" dedi.

Manisa Futbol Kulübü Başkan Vekili Engin Anlı, Ümraniyespor karşısında aldıkları 2-1'lik galibiyet ile ilgili "Şimdi psikolojik sıkıntıyı atlattık. 10 kişiyle aldığımız galibiyet takımı ateşleyecektir" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşı karşıya geldiği Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından Manisa Futbol Kulübü Başkan Vekili Engin Anlı, İhlas Haber Ajansı'na müsabakayı değerlendirdi. Ümraniyespor karşısında yaklaşık 60 dakika 10 kişi mücadele ettiklerini ve çok güzel bir galibiyete imza attıklarını ifade eden Engin Anlı, "Kritik bir galibiyet oldu. Bizim, alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi mi vereceğiz yoksa play- off şansını zorlayacak mıyızın karar maçı oldu. Ümraniyespor ikinci sırada ve ciddi zorlu bir rakip. Takımımız, bu ligin en kaliteli takımlarından biri olduğunu bu maçla bir kez daha gösterdi. Biz aslında kalite olarak hak etmediğimiz yerdeyiz. İlk yarıdaki galip gelememe serisi bizi alt sıralarda tuttu. Şimdi psikolojik sıkıntıyı atlattık. 10 kişiyle aldığımız galibiyet takımı ateşleyecektir" şeklinde konuştu.

"Eyüpspor maçını da alırsak net şekilde yukarı bakmış oluruz"

Başkan Vekili Anlı, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında sahalarında Eyüpspor ile karşılaşacaklarını ve bu müsabakadan galip gelmeleri durumunda da alt sıralardan kopabileceklerinin altını çizerek, "Gelecek hafta Eyüpspor ile oynayacağız. En az Ümraniyespor kadar değerli bir rakip. Bundan sonra bu maçı unutacağız ve tüm konsantrasyonumuzu da Eyüpspor müsabakasına vereceğiz. Eyüpspor maçını da alırsak, net şekilde yukarı bakmış oluruz. Ama önce ayaklarımızı yere sağlam basacağız. Alt tarafla bağımızı koparmadık. İnşallah Eyüp maçını kazanırız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Engin Anlı: '10 kişiyle aldığımız bu galibiyet takımımızı ateşleyecektir' Son dakika haber! Engin Anlı: "10 kişiyle aldığımız bu galibiyet takımımızı ateşleyecektir" Manisa FK Ümraniyespor maçının ardından Manisa FK Ümraniyespor maçının ardından Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 2 Ümraniyespor: 1 Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 2 Ümraniyespor: 1

Ümraniyespor, Spor Toto, Eyüpspor, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber! Engin Anlı: '10 kişiyle aldığımız bu galibiyet takımımızı ateşleyecektir' - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
17:38 İdam cezasından kurtulduğunu öğrenince deliler gibi sevinen adam, kalp krizinden hayatını kaybetti!
17:36 Mustafa Sarıgül, TikTok videosuyla tekrar gündem oldu! Fahiş fiyata sinirlenip, tüpü tokatlıyor
17:34 Dekolteli kıyafetiyle ölülerin hatırına yapılan anıta gitti, tepkilerin hedefi oldu!
17:31 Son Dakika: 5 Ukraynalının sınırda öldürülmesinin ardından Putin açıklama yaptı: Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimali bizim için bir tehdittir
17:28 Son Dakika: ABD'nin Dışişleri Bakanı Blinken ve mevkidaşı Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Cenevre'de görüşecek
17:00 Eda Ece'den sevgilisiyle çıkan ayrılık haberlerine yanıt: Ben sinirlenince Buğrahan'ı takip etmeyi bırakıyorum
16:56 Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi! Polisin vatandaşı ikna çabaları devam ediyor
16:48 Simpsons'taki Bill Gates kehaneti büyük ses getirdi! Yaptığı şey tedirgin ediyor
16:38 Diego Rossi, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı!
16:37 Berdan Mardini'nin sevgilisi Instagram'da fotoğraflarıyla mest ediyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 18:01:27. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Engin Anlı: "10 kişiyle aldığımız bu galibiyet takımımızı ateşleyecektir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement