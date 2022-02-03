Üye Girişi
Son dakika haber | Galatasaray Nef, Senegalli basketbolcu Maurice Ndour'u transfer etti - Son Dakika

Son dakika haber | Galatasaray Nef, Senegalli basketbolcu Maurice Ndour'u transfer etti

03.02.2022 15:59
Son dakika haber | Galatasaray Nef, Senegalli basketbolcu Maurice Ndour'u transfer etti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, Senegalli oyuncu Maurice Ndour'u kadrosuna dahil etti.

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, Senegalli oyuncu Maurice Ndour'u kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Litvanya'nın Rytas ekibinde forma giyen 29 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzalandı.

Maurice Ndour, kulüp kariyerinde Real Madrid, New York Knicks, Unics Kazan, Valencia Basket, Rytas ve Zhejiang Golden Bulls formalarını giydi.

YORUMLAR
500

Galatasaray, basketbol, Nef, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haber | Galatasaray Nef, Senegalli basketbolcu Maurice Ndour'u transfer etti - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
15:48 Semra Güzel nerede? Dokunulmazlığı kaldırıldı! Kimse nerede olduğunu bilmiyor: Kaçtı mı?
15:39 Merkez Bankası rezervleri 110,2 milyar dolara yükseldi
15:38 Oryantal Didem itiraf etti: Babamın çoraplarını göğsüme koyup sahneye çıkıyordum
15:33 Son Dakika! Öldürülen PKK'lı ile fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı! Gözler Genel Kurul'da
15:25 Karar alındı ve Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesi harcanmaya başlandı!
15:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin detayları ortaya çıktı! İHA'ların üretimi için anlaşma imzalanacak
15:15 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: Artan vakalara rağmen eğitime ara vermeyeceğiz
12:11 Sıcaklığın -30 dereceye düştüğü Sivas'ta bir kurt, ayakta dondu
15:03 Bir Zamanlar Çukurova'da bugün neler olacak? Çolak'ın hain planı Züleyha'yı nasıl etkileyecek?
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik ziyareti! Ukrayna yetkilileriyle görüşmeler başladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 16:05:14. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Galatasaray Nef, Senegalli basketbolcu Maurice Ndour'u transfer etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement