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Son dakika haber | İspanya Süper Kupası'nı Athletic Bilbao'yu 2-0 yenen Real Madrid kazandı - Son Dakika

Son dakika haber | İspanya Süper Kupası'nı Athletic Bilbao'yu 2-0 yenen Real Madrid kazandı

16.01.2022 23:42
Son dakika haber | İspanya Süper Kupası'nı Athletic Bilbao'yu 2-0 yenen Real Madrid kazandı

Son dakika spor haberi: İspanya'da futbol Süper Kupası'nı finalde Athletic Bilbao'yu 2-0 yenen Real Madrid kazandı.

İspanya'da futbol Süper Kupası'nı finalde Athletic Bilbao'yu 2-0 yenen Real Madrid kazandı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Fahd Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Real Madrid, Hırvat orta saha oyuncusu Luka Modric'in 38. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı.

İkinci yarı da sahadaki üstünlüğünü koruyan Madrid ekibi, 52. dakikada Karim Benzema'nın penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

Karşılaşmanın 87. dakikasında ceza sahasında topa elle dokunan Eder Militao hem penaltıya neden oldu hem de kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı.

Athletic Bilbao'da Raul Garcia'nın kullandığı penaltıyı kurtaran kaleci Thibaut Courtois farkın düşmesine izin vermedi.

İlerleyen dakikalarda skor değişmeyince Real Madrid, Athletic Bilbao karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle kupanın yeni şampiyonu oldu.

Real Madrid, Süper Kupa'da Barcelona'ya yaklaştı

Kulüp tarihindeki 12. İspanya Süper Kupası'nı kazanan Real Madrid, 13 kez ile bu kupaya en fazla sahip olan Barcelona'ya yaklaştı.

Kupanın geçen yılki şampiyonu Athletic Bilbao ise bu kez finalde mağlup oldu.

İspanya'da La Liga kulüplerinin gelirlerini attırmak ve tanıtımını yapmak amacıyla Süper Kupa maçları ilk olarak 2018 yılında ülke dışında oynanmaya başlamıştı.

Süper Kupa 2020'de format değiştirerek 4'lü finale (La Liga 1. ve 2. ile Kral Kupası finalistleri) dönüştürülürken, İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), bu turnuvanın maçlarının Suudi Arabistan'da oynanması için 3 yıllık anlaşma imzalamıştı.

Suudi Arabistan, Süper Kupa'ya katılan takımlara 800 biner avro, finali kaybedene 1,4 milyon avro kupayı kaldıran takıma da 2 milyon avro veriyor.

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Athletic Bilbao, Real Madrid, İspanya, Madrid, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haber | İspanya Süper Kupası'nı Athletic Bilbao'yu 2-0 yenen Real Madrid kazandı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son dakika haber | İspanya Süper Kupası'nı Athletic Bilbao'yu 2-0 yenen Real Madrid kazandı - Son Dakika
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