Son dakika haber: Kocaelispor'da transfer atağı - Son Dakika
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Son dakika haber: Kocaelispor'da transfer atağı

23.06.2022 19:58
Son dakika haber: Kocaelispor'da transfer atağı

Son dakika haberler: Dış transferde Cem Ekinci'yi kadrosuna kattığını açıklayan Kocaelispor, iç transferde de Yiğit Canguru ve Ahmet Hasan Göcen ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Dış transferde Cem Ekinci'yi kadrosuna kattığını açıklayan Kocaelispor, iç transferde de Yiğit Canguru ve Ahmet Hasan Göcen ile profesyonel sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig'e düşen ve yeni bir kadro yapılanmasına giren Kocaelispor'da hem iç hem dış transferde hareketli saatler yaşandı. Yeşil-siyahlılar önce Ankaragücü'nden 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu Cem Ekinci'nin transferini duyurdu. Ön protokol imzaladığı açıklanan oyuncunun 15 Temmuz'a kadar Kocaeli'ye gelmesi bekleniyor. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Cem Ekinci ile ön protokol imzalamış bulunmaktadır. Futbolcumuz, en geç 15 Temmuz 2022 tarihinde kentimize gelerek sağlık kontrolünden geçecek ve iki sezonluk profesyonel sözleşme imzalanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Körfez ekibi iç transferde de hareketlilik yaşadı. U19 kadrosundan sağ bek Yiğit Canguru ve kaleci Ahmet Hasan Göcen ile 5'er yıllık profesyonel sözleşme imzalandı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Ahmet Hasan, Cem Ekinci, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haber: Kocaelispor'da transfer atağı - Son Dakika

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