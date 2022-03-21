Son dakika haber! Milaslı dağcılar şehitler anısına Madran Dağı'na tırmandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Milaslı dağcılar şehitler anısına Madran Dağı'na tırmandı

21.03.2022 19:41
Son dakika haber! Milaslı dağcılar şehitler anısına Madran Dağı'na tırmandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma etkinlikleri kapsamında 12 lisanslı dağcı ile birlikte Aydın ilinin en yüksek dağlarından olan 1830 metre rakımlı Madran Dağı'na tırmanış yaptı.

Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma etkinlikleri kapsamında 12 lisanslı dağcı ile birlikte Aydın ilinin en yüksek dağlarından olan 1830 metre rakımlı Madran Dağı'na tırmanış yaptı.

Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Baki Çetinkaya öncülüğünde gerçekleştirilen zirve tırmanışında şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Çetinkaya yaptığı açıklamada toplamda 12 kilometrelik yürüyüşle, karlı ve sert esen rüzgarın etkisiyle yer yer -10 derecede hissedilen soğuğa rağmen yürüyüşün ve zirvenin başarılı bir şekilde tamamlandığını belirterek şunları söyledi:

"107 yıl önce tarihimizin akışını değiştiren kahraman ecdadımız, bu şanlı mücadelede vatan topraklarını korumak için şehitlik mertebesine ve gazilik için bir an olsun gözünü kırpmadan gövdelerini siper etmişlerdir. Milas Dağcılık ailesi olarak Çanakkale Zaferi'nde bir kahraman olarak ölümsüzleşen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve Kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz." - MUĞLA

Son dakika haber! Milaslı dağcılar şehitler anısına Madran Dağı'na tırmandı
Son dakika haber! Milaslı dağcılar şehitler anısına Madran Dağı'na tırmandı
Son dakika haber! Milaslı dağcılar şehitler anısına Madran Dağı'na tırmandı
Son dakika haber! Milaslı dağcılar şehitler anısına Madran Dağı'na tırmandı
Son dakika haber! Milaslı dağcılar şehitler anısına Madran Dağı'na tırmandı
Son dakika haber! Milaslı dağcılar şehitler anısına Madran Dağı'na tırmandı

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Dağcılık ve Doğa Sporları, Çanakkale Zaferi, Toros Dağları, 18 mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber! Milaslı dağcılar şehitler anısına Madran Dağı'na tırmandı - Son Dakika


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