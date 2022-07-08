Son Dakika | Olympiakos, Isaiah Canaan'ı transfer etti

THY Euroleague ekiplerinden Olympiakos, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yunan temsilcisi son olarak Galatasaray NEF'te forma giyen ABD'li basketbolcu Isaiah Canaan'ı transfer etti. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Canaan ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kaynak: İHA

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