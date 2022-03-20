Son dakika haber: Rıza Çalımbay: "Önemli olan kazanmaktı" - Son Dakika
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Son dakika haber: Rıza Çalımbay: "Önemli olan kazanmaktı"

20.03.2022 17:24

Son dakika haberler: - Rıza Çalımbay: "Önemli olan kazanmaktı" Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Çok kritik bir maçtı" "Kopmadık ve maçı çevirmeyi başardık" DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Altay maçının ardından, "Maçın gidişatına bakıldığında taraftarımızın da umudu yoktu.

- Rıza Çalımbay: "Önemli olan kazanmaktı"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay:

"Çok kritik bir maçtı"

"Kopmadık ve maçı çevirmeyi başardık"

SİVAS - DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Altay maçının ardından, "Maçın gidişatına bakıldığında taraftarımızın da umudu yoktu. Ama hiç kopmadık ve maçı çevirmeyi başardık. Önemli olan bu maçı kazanmaktı" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Altay ile sahasında karşı karşıya gelen ve sahadan 2-1 galibiyetle ayrılan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Çalımbay, "Bu maç hem bizim içinde hem de Altay takımı için çok kritik bir maçtı. Geçtiğimiz hafta hakikaten çok iyi bir maç kazandık. Aynen böyle gerin bir maçtı. İki takımın da galibiyete ihtiyacı vardı. Biz maça istediğimiz şekilde başlayamadık. Maçın ikinci yarısında da hiç beklemediğimiz bir anda gol yedik. Hiçbir zaman oyundan kopmadık. Yaptığımız taktik değişiklikleri ile her türlü riske girdik ve güzel bir maç kazandık. Belki de maçın gidişatına bakıldığında taraftarımızın da umudu yoktu. Ama hiç kopmadık ve maçı çevirmeyi başardık. Önemli olan bu maçı kazanmaktı" ifadelerini kullandı.

Son dakika haber: Rıza Çalımbay: Önemli olan kazanmaktı
Son dakika haber: Rıza Çalımbay: Önemli olan kazanmaktı
Son dakika haber: Rıza Çalımbay: Önemli olan kazanmaktı

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Rıza Çalımbay, Sivasspor, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber: Rıza Çalımbay: 'Önemli olan kazanmaktı' - Son Dakika


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