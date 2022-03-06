Son dakika haber: Rus bombalarından kaçan Ukraynalı tenisçi, Lyon Açık'ta final oynadı - Son Dakika

Ukraynalı kadın tenisçi Dayana Yastremska, geçen hafta ülkesinde Rus bombalarından kaçtıktan sonra mücadele ettiği Lyon Açık'ta final oynama başarısı gösterdi.

Fransa'nın Lyon kentinde oynanan final karşılaşmasında Yastremska, Çinli rakibi Zhang Shuai'ye 6-3, 3-6, 6-4'lük setlerle 2-1 yenilerek turnuvayı ikinci sırada bitirdi. Shuai, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Final maçı sonrası konuşan Ukraynalı sporcu, turnuvadan kazandığı parayı ülkesine bağışlayacağını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası turnuvadan bir hafta önce memleketi Odessa'da ailesi ile 2 gün yer altı otoparkında kalan ve ardından Tuna nehrinden botla Romanya'ya geçen Yastremska, Lyon Açık'a katılmıştı.