Üye Girişi
Son dakika haber... Şanlıurfa'da gençler teröre değil spora bulaşıyor - Son Dakika

Son dakika haber... Şanlıurfa'da gençler teröre değil spora bulaşıyor

27.11.2021 00:57
Son dakika haber... Şanlıurfa'da gençler teröre değil spora bulaşıyor

Son dakika spor haberine göre Türkiye, Avrupa ve Balkan Güreş Şampiyonlarına katılarak derece elde eden Şanlıurfalı güreşçiler, uluslararası turnuvalarda ülkelerini temsil etmek istiyor.

Türkiye, Avrupa ve Balkan Güreş Şampiyonlarına katılarak derece elde eden Şanlıurfalı güreşçiler, uluslararası turnuvalarda ülkelerini temsil etmek istiyor.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yaşayan Rıdvan ve Mazlum Çiftçi kardeşler ile İslam Turan, Türkiye, Avrupa ve Balkan Güreş Şampiyonlarına katılarak, birincilik ve üçüncülük dereceleri elde etti. Mevsimlik tarım işçisi olarak yılın 6 ayını il dışında aileleriyle birlikte tarlada çalışarak geçiren Çiftçi kardeşler, güreş sporu ile önemli başarılar elde ederek, hem ailelerine hem de ülkelerine faydalı olmak istediklerini söyledi. İki kardeşten biri olan Rıdvan Çiftçi, maddi durumları iyi olmadığı için ailesine mevsimlik tarım işçisi olarak destek olduğunu söyledi. Rıdvan, 2019 yılında Ankara'da düzenlenen U-13 Türkiye Şampiyonasında 3'ncü, 2021 yılında düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonasında ise ikinci oldu. Mazlum Çiftçi ise U-15 Bölge Şampiyonasında birinci, İl genelinde düzenlenen yıldızlar kategorisinde birinci, U-15 Türkiye Şampiyonasında da 5'inci oldu.

Önemli başarılar elde eden Eyyübiye Belediyesi'nin genç sporcusu İslam Turan da, ilk olarak 2020 yılında okul sporlarında ve yıldızlar Türkiye turnuvasında ülke üçüncüsü oldu. Daha sonra 2021 yılında düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonasında ise birinci, Bulgaristan'da düzenlenen ve 25 ülkenin katılımı ile yapılan Avrupa şampiyonasında 7'nci, son olarak 26- 29 Ekim tarihleri arasında Yunanistan'da yapılan U-15 Balkan Güreş Şampiyonasında ise 48 kilogramda Balkan 3'üncüsü oldu.

Güreş sporu antrenörü Mehmet Harmancı gözetiminde antrenmanlarını sürdüren genç güreşçiler, hedefinde uluslararası turnuvalar ve olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek olduğunu söyledi.

Güreşçilerden Rıdvan Çiftçi, "Ailemin maddi durumu olmadığı için yaz aylarında 6 ay boyunca mevsimlik tarım işçisi olarak aileme yardım ediyorum. İl dışında Bolu'da mevsimlik tarım işçisi olarak çalışıyoruz. Bundan dolayı bazen antrenmanlarımdan geri kalıyorum. Kış aylarında memlekete dönüp, burada antrenmanlarımı yapıyorum. Tamamen kendimi spora veremediğim için antrenmanlardan geri kalıyorum. Bazen diyorum birileri bir el uzatsa daha iyi yerlere gelirim. 2019 yılında Ankara'da düzenlenen Türkiye şampiyonasında, ülke üçüncüsü oldum, bu yıl düzenlenen U-13 Türkiye şampiyonasında ise ülke ikincisi oldum. Hedefim ileride, Türkiye Avrupa ve olimpiyat şampiyonu olmaktır" dedi.

Kardeşi gibi kendisinin de yaz aylarında ailesiyle birlikte il dışına mevsimlik tarım işçisi olarak gittiğini, kışında okula ve güreş sporuna gittiğini belirten Mazlum Çiftçi, "Bende sporla ilgileniyorum ve güreşçiyim. Genellikle yaz aylarında mevsimlik tarım işçisi olarak çalışıyorum. Kardeşimle birlikte tarlada çalışıyoruz. 5-6 ay boyunca tarlada çalışıyoruz. Bu yüzden bazen antrenmanlarımızdan geri kalıyoruz. U-15 bölge şampiyonasında birinci oldum, yıldızlar kategorisinde birinci oldum, Türkiye geneli yıldızlar kategorisinde ülke 3'üncüsü oldum. U-15 Türkiye şampiyonasında 5'inci oldum. Bu dereceleri spora başlayarak elde ettim. Burayı bilmeyen arkadaşlarıma tavsiye ediyorum, bu spor salonlarına gelsinler, spor yapsınlar, güzel başarılar elde etsinler" şeklinde konuştu.

Eyyübiye Belediyesi'nin sporcusu olarak atıldığı müsabakalarda başarılar elde eden milli güreşçi İslam Turan ise, "Saat 16.00'dan sonra okuldan çıkıp buraya geliyorum. Akşam saat 20.00 gibi antrenmanlarımız bitiyor. Bu yıl Antalya'da düzenlenen U-15 Türkiye Şampiyonasında ülke şampiyonu oldum. U-15 Balkan Şampiyonasında da 3'üncü oldum. Avrupa şampiyonasında ise 7'nci oldum. 2022'deki hedefim önce Türkiye daha sonra da Avrupa şampiyonu olmaktır" dedi.

Güreş sporu antrenörü Mehmet Harmancı, gençleri terörden ve kötü alışkanlıklardan uzak belediyenin destekleri ile sporla buluşturduklarını aktararak, "Biz burada mahallenin gençlerini, çocuklarımızı topluyoruz. Çocuklarımızla burada oyunlar oynuyoruz ve sonrasında güreş antrenmanlarına başlıyoruz. Antrenmanlarımızdan sonra turnuvalarımıza giriyoruz. Allah'ın izniyle de çok güzel başarılar elde ettik. Türkiye şampiyonlarımız, Avrupa ve Balkan Şampiyonalarında başarılar elde ettik. Burada Eyyübiye Belediyesi'nin spor salonunda çocuklarımıza hizmet ediyoruz. Velilerden ricamız çocuklarını, evlatlarını göndersinler. Hiçbir şekilde korkmasınlar, biz burada çocukları madde bağımlılığından, terör örgütlerinden, her türlü kötülüklerden arındırmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber... Şanlıurfa'da gençler teröre değil spora bulaşıyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kaza yapan arkadaşına yardıma gitti, traktörün altında kalıp hayatını kaybetti 00:13 Kaza yapan arkadaşına yardıma gitti, traktörün altında kalıp hayatını kaybetti Son Dakika: Stefan Kuntz'dan zorlu kura sonrası ilk yorum: En zor yol C yoluydu, biz de oradayız 19:57 Son Dakika: Stefan Kuntz'dan zorlu kura sonrası ilk yorum: En zor yol C yoluydu, biz de oradayız Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek 17:29 Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek
Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları 15:39 Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş 14:35 Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu 13:33 TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu
Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba 11:48 Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından 11:07 AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından

Son Dakika Haberleri
00:35 Son dönemin en geniş kapsamlı anketinden ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı yan yana gidiyor
00:25 Mersin Barosu'ndan "Müslüme'nin dedesi, biyolojik babası çıktı" haberine yanıt geldi
00:15 Portekiz cephesi kuradan çok memnun değil! Kurt hoca, Türkiye hakkında konuştu
23:46 Alacak verecek tartışması kanlı bitti! Misafir olarak gidilen evden 1 ölü, 1 ağır yaralı çıktı
23:42 Balotelli'nin en büyük motivasyonu boru kebabı! İtalyan yıldız için kurulan sofra şaşkınlık yarattı
23:40 İBB'ye ekmek fiyatı tavsiyesi veren AK Partili Savcı Sayan adeta baltayı taşa vurdu
23:38 Soçi'deki üçlü zirveden önemli kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon oluşturulacak
23:23 Volkan Demirel mekan çıkışında muhabirleri uyardı: Acele etmeyin, eşimi güzel çekin
23:09 FETÖ'den hükümlü kanser hastası Ayşe Özdoğan'ın cezasının infazı 3 ay ertelendi
22:29 Kasımpaşa, Adana Demir'in serisini bozdu! Mavi Şimşekler evinde berabere kaldı
Trabzonspor herkesi şaşırttı! Uğurcan Çakır, 2 yıllık yeni sözleşme imzalıyor Trabzonspor herkesi şaşırttı! Uğurcan Çakır, 2 yıllık yeni sözleşme imzalıyor         
00:57
Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi         
22:47
Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti         
18:21
CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi         
17:16
AK Partili Yusuf Özoğul'a hakaret eden Metin Uca'dan bir paylaşım daha geldi AK Partili Yusuf Özoğul'a hakaret eden Metin Uca'dan bir paylaşım daha geldi         
15:29
Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir         
14:00
Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin         
12:12
Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı!         
11:42
Kendisini uyaran polise bıçakla saldırdı Kendisini uyaran polise bıçakla saldırdı         
10:48
Muhabirin sorusuna öfkelenen Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira, basın toplantısını terk etti Muhabirin sorusuna öfkelenen Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira, basın toplantısını terk etti         
10:23
Apple Türkiye fiyatlarını güncelledi! İşte güncel fiyat listesi Apple Türkiye fiyatlarını güncelledi! İşte güncel fiyat listesi         
09:31
Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor         
09:06
Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi!         
08:21
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, YPG'li heyeti kabul etti! Dışişleri tepki gösterdi! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, YPG'li heyeti kabul etti! Dışişleri tepki gösterdi!         
08:20
Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı         
07:59
Hande Erçel doğum günü pozlarını paylaştı, milyonlarca beğeni aldı Hande Erçel doğum günü pozlarını paylaştı, milyonlarca beğeni aldı         
07:59
Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı         
07:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2021 01:01:10. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Şanlıurfa'da gençler teröre değil spora bulaşıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement