TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulüpler Birliğinin kamuoyu önünde yaptığı talep değerlendirilerek, Rezerv Lig'in kalan haftalarının oynanmamasına karar verilmiştir. Kulüplerimizin talebi doğrultusunda 19 Yaş Altı Gelişim Ligi ile ilgili yapılacak düzenlemeler önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Rezerv Lig, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › TFF, Rezerv Lig'in kaldırıldığını duyurdu - Son Dakika

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