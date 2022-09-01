TFF, Rezerv Lig'in kaldırıldığını duyurdu - Son Dakika
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TFF, Rezerv Lig'in kaldırıldığını duyurdu

01.09.2022 23:10
TFF, Rezerv Lig'in kaldırıldığını duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Kulüpler Birliği Vakfının talebi doğrultusunda Rezerv Lig'in kaldırıldığını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Kulüpler Birliği Vakfının talebi doğrultusunda Rezerv Lig'in kaldırıldığını duyurdu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulüpler Birliğinin kamuoyu önünde yaptığı talep değerlendirilerek, Rezerv Lig'in kalan haftalarının oynanmamasına karar verilmiştir. Kulüplerimizin talebi doğrultusunda 19 Yaş Altı Gelişim Ligi ile ilgili yapılacak düzenlemeler önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, TFF internet sitesinde yer alan futbolcu, teknik adam, sağlık ekibi çalışanı, hakem, temsilci, gözlemci, futbolcu menajerlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı "Bilgi Bankası"nın tekrar erişime açılması kararının alındığı da belirtildi.

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Son dakika spor: TFF'den silahlı saldırıyla ilgili açıklama Açıklaması Son dakika spor: TFF'den silahlı saldırıyla ilgili açıklama Açıklaması Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfının yaptığı talebin değerlendirildiğini ve Rezerv Lig'in kalan haftalarının oynanmamasına karar... Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfının yaptığı talebin değerlendirildiğini ve Rezerv Lig'in kalan haftalarının oynanmamasına karar...
Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Rezerv Lig, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF, Rezerv Lig'in kaldırıldığını duyurdu - Son Dakika

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